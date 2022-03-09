***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2022 10:24
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008627
BIST
10:242.035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 23,34
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.041
En Düşük
2.034
10:2414,6109
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1603
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6109
En Düşük
14,4349
10:2415,9705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1661
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9737
En Düşük
15,7698
10:24960,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,76
|Açılış
|: 960,77
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
962,92
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler10:24
|GZNMI
|16,94
|128.981
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|167.432
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,60
|255.370
|% 9,09
|
|SASA
|54,15
|416.343.266
|% 6,70
|
|KRSTL
|6,60
|18.280.117
|% 6,28
|
|SANEL
|7,27
|1.449.420
|% -4,97
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|YUNSA
|14,30
|6.527.819
|% -4,54
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|KERVN
|0,62
|31.248
|% -3,13
|
|KOZAL
|146,00
|588.418.677
|% 0,97
|
|KRDMD
|14,92
|507.850.395
|% 2,26
|
|SASA
|54,15
|416.343.266
|% 6,70
|
|SISE
|13,40
|379.402.846
|% 3,80
|
|THYAO
|25,88
|306.710.227
|% 2,29
|
|KRDMD
|14,92
|507.850.395
|% 2,26
|
|SISE
|13,40
|379.402.846
|% 3,80
|
|GARAN
|11,72
|248.843.012
|% 1,03
|
|ODAS
|1,44
|29.438.773
|% 1,41
|
|YKBNK
|3,66
|74.492.166
|% 1,10
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5996
|14,6109
|% 1,11
|
|Euro
|15,9455
|15,9705
|% 1,05
|
|Sterlin
|19,1017
|19,1975
|% 1,14
|
|Frank
|15,6607
|15,7550
|% 1,03
|
|Riyal
|3,8805
|3,9000
|% 0,99
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.041
|2.042
|-9,24
|
|Altın Gr.
|961
|962
|7,77
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,56
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|0,24
|
|B. Petrol
|131
|131
|2,63
|