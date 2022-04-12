***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2022 14:20
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019585
BIST
17:362.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,61
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.475
En Düşük
2.422
17:3614,5855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0766
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6951
En Düşük
14,5531
17:3615,8797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0856
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
16,0066
En Düşük
15,8425
17:36923,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,22
|Açılış
|: 923,37
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
931,10
En Düşük
919,01
BIST En Aktif Hisseler17:32
|CLEBI
|257,60
|80.256.446
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.512.240
|% 9,97
|
|KONKA
|19,87
|342.082.859
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,32
|397.124.841
|% 9,91
|
|ESCOM
|8,55
|56.663.059
|% 9,90
|
|OYLUM
|2,33
|2.562.369
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|100.651.367
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|16.954.119
|% -10,00
|
|GZNMI
|35,56
|29.995.751
|% -9,97
|
|CASA
|124,40
|990.481
|% -9,86
|
|THYAO
|37,12
|5.412.370.780
|% 2,65
|
|GARAN
|13,81
|4.158.512.808
|% -0,50
|
|YKBNK
|5,18
|3.017.929.749
|% 3,19
|
|AKBNK
|9,09
|2.888.548.078
|% -0,66
|
|SISE
|17,23
|2.663.572.691
|% 1,00
|
|ODAS
|2,23
|1.584.158.156
|% 2,29
|
|YKBNK
|5,18
|3.017.929.749
|% 3,19
|
|EKGYO
|2,72
|1.318.375.111
|% -1,45
|
|DOHOL
|3,82
|1.630.498.091
|% -2,80
|
|TSKB
|1,72
|560.003.652
|% -1,15
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5696
|14,5780
|% -0,57
|
|Euro
|15,8670
|15,8816
|% -0,52
|
|Sterlin
|18,9668
|19,0620
|% -0,42
|
|Frank
|15,6288
|15,7230
|% -0,35
|
|Riyal
|3,8779
|3,8974
|% -0,52
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|17,36
|
|Altın Gr.
|922
|922
|0,80
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,41
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,57
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
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17:47ARMDA
Yüzde 4.21 oranında artışla 101.50 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 056 adet işlem
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17:46VESTL
Yüzde 5.41 oranında artışla 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 799, 912 adet işlem
-
17:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 41 artarak (% 0.56 ) 2, 747
-
17:45XU100
Endeks 2, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 54, 267.00 milyon TL de
-
17:44PETUN
Yüzde 5.15 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 558, 123 adet işlem