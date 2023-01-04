***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:26
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093016
BIST
11:465.583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -43,16
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
11:4618,7499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
11:4619,9217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1556
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
11:461.121,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 15,70
|Açılış
|: 1.121,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler11:46
|BRKO
|6,05
|3.260.056
|% 10,00
|
|QNBFL
|130,90
|403.696
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|9.357.329
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|30.392.458
|% 9,94
|
|TERA
|25,74
|191.248.442
|% 9,25
|
|ULUSE
|225,00
|36.916.690
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|6.898.717
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|2.683.049
|% -9,93
|
|TUREX
|28,34
|24.620.099
|% -7,51
|
|DIRIT
|5,89
|205.655
|% -7,10
|
|EKGYO
|9,61
|4.421.641.264
|% 2,02
|
|EREGL
|42,64
|4.210.012.152
|% 0,95
|
|ASELS
|66,50
|2.813.898.809
|% -3,76
|
|THYAO
|145,10
|2.678.870.555
|% -1,56
|
|ENKAI
|35,34
|2.536.457.826
|% 0,86
|
|EKGYO
|9,61
|4.421.641.264
|% 2,02
|
|KRDMD
|19,06
|2.350.667.220
|% 1,33
|
|YKBNK
|11,75
|1.240.070.711
|% 0,17
|
|EREGL
|42,64
|4.210.012.152
|% 0,95
|
|ISCTR
|12,87
|1.224.889.720
|% 1,58
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7432
|18,7499
|% 0,15
|
|Euro
|19,9048
|19,9217
|% 0,79
|
|Sterlin
|22,5393
|22,6523
|% 0,89
|
|Frank
|20,1346
|20,2559
|% 1,10
|
|Riyal
|4,9706
|4,9955
|% 0,16
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|21,77
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.122
|15,70
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.564
|7.625
|50,00
|
|Yarım
|3.663
|3.727
|24,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.864
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,65
|14,67
|0,24
|
|B. Petrol
|80,79
|80,79
|-1,31
|