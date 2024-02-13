***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2024 10:50
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EDIP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249039
BIST
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12:459.182
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,96
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.134
En Yüksek
9.217
12:4530,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0139
|Açılış
|: 30,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6402
12:4533,1103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0083
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1723
En Düşük
33,0544
12:452.001,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,49
|Açılış
|: 2.001,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.001,95
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler12:45
|CELHA
|29,86
|6.541.451
|% 244,01
|
|PKART
|72,60
|11.160.243
|% 10,00
|
|MARBL
|26,64
|114.354.134
|% 9,99
|
|DGGYO
|38,52
|37.886.025
|% 9,99
|
|KTLEV
|93,60
|166.830.141
|% 9,99
|
|UMPAS
|10,35
|855.428
|% -10,00
|
|SNPAM
|93,35
|1.287.950
|% -7,30
|
|DIRIT
|15,40
|735.350
|% -6,10
|
|ATSYH
|47,90
|924.422
|% -6,08
|
|GLBMD
|43,76
|158.634.636
|% -5,32
|
|THYAO
|289,25
|4.531.044.996
|% -0,34
|
|GUBRF
|194,80
|4.457.812.870
|% 8,28
|
|ISCTR
|27,36
|3.666.432.300
|% 0,07
|
|EREGL
|47,06
|3.577.697.307
|% 1,42
|
|TUPRS
|164,10
|3.063.603.952
|% 0,80
|
|EKGYO
|10,85
|2.510.809.314
|% 3,53
|
|ISCTR
|27,36
|3.666.432.300
|% 0,07
|
|KLGYO
|5,11
|632.459.856
|% 4,93
|
|ZOREN
|5,08
|580.024.843
|% -0,20
|
|YKBNK
|23,50
|2.327.300.846
|% 1,29
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7203
|30,7259
|% 0,05
|
|Euro
|33,1003
|33,1103
|% -0,03
|
|Sterlin
|38,7432
|38,9375
|% 0,19
|
|Frank
|34,7129
|34,9220
|% -0,63
|
|Riyal
|8,1724
|8,2134
|% 0,06
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,92
|22,94
|% 0,66
|
|Platin
|898,81
|900,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|912,80
|917,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,58
|82,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,66
|2.027,02
|% 0,66
|