***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2024 11:35
***EDIP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDIP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252207
BIST
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11:559.245
En Düşük
|Değişim
|: -0,95%
|| -88,70
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.186
En Yüksek
9.351
11:5531,1437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0416
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
11:5533,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0611
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0243
En Düşük
33,7153
11:552.041,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,24
|Açılış
|: 2.041,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler11:52
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|19.929.611
|% 10,00
|
|EDATA
|33,00
|230.521.482
|% 10,00
|
|CUSAN
|29,94
|43.868.018
|% 9,99
|
|BFREN
|1.255,00
|115.030.579
|% 9,99
|
|AYCES
|900,00
|501.939.932
|% -10,00
|
|ERSU
|34,76
|19.556.951
|% -9,90
|
|PSGYO
|6,96
|761.772.254
|% -9,02
|
|RODRG
|83,80
|12.234.936
|% -7,61
|
|PSDTC
|90,10
|11.097.291
|% -6,49
|
|MIATK
|79,35
|3.829.452.441
|% 2,92
|
|THYAO
|284,75
|3.759.242.677
|% -0,26
|
|REEDR
|69,55
|2.824.951.231
|% 4,12
|
|ASTOR
|129,00
|2.245.552.417
|% -1,53
|
|EREGL
|45,72
|2.170.686.068
|% 0,31
|
|ZOREN
|5,47
|690.250.097
|% -3,70
|
|PSGYO
|6,96
|761.772.254
|% -9,02
|
|EKGYO
|11,46
|1.084.715.298
|% -1,46
|
|ISCTR
|11,28
|1.021.609.272
|% -1,61
|
|PETKM
|24,26
|1.298.592.213
|% -3,96
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1338
|31,1403
|% 0,12
|
|Euro
|33,8328
|33,8452
|% 0,15
|
|Sterlin
|39,4149
|39,6126
|% 0,22
|
|Frank
|35,2879
|35,5005
|% 0,28
|
|Riyal
|8,2775
|8,3190
|% 0,13
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,66
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|888,69
|889,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,24
|963,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,84
|2.038,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:52
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12:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -94, 32 kaybederek (% -0.95 ) 9, 787
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12:07XU100
Endeks 9, 234 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 07 altında . İşlem hacmi 48, 574.00 milyon TL de
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12:07GLRYH
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 13.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 450, 902 adet işlem
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12:06KRGYO
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 359, 369 adet işlem
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12:05KIMMR
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 10.01 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 220, 984 adet işlem