***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıMGI BAĞIMSIZ DENETİM A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi08.04.2021Tescil Tarihi29.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su29.04.2021 - 10319Açıklamalar2020 yılı olağan genel kurul toplantısında 2021 yılı için seçilen bağımsız denetim şirketi MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin tesciline ilişkin ilan 29.04.2021 tarih ve 10319 sayılı Türkiye Ticaret sicili gazetesinde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933483BIST