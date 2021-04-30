***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.04.2021 17:46
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.04.2021
Tescil Tarihi
29.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
29.04.2021 - 10319
Açıklamalar
2020 yılı olağan genel kurul toplantısında 2021 yılı için seçilen bağımsız denetim şirketi MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin tesciline ilişkin ilan 29.04.2021 tarih ve 10319 sayılı Türkiye Ticaret sicili gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933483
BIST
17:591.403
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466,05
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GOZDE
|7,37
|167.968.921
|% 10,00
|
|ARMDA
|52,25
|1.555.614
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.529.245
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.631.112
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.362.178
|% 9,99
|
|KRTEK
|11,70
|71.896.280
|% -10,00
|
|VAKFN
|26,28
|107.548.371
|% -10,00
|
|ISBIR
|6.651,10
|1.062.257
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|967.428
|% -10,00
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|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
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|KOZAL
|113,60
|1.345.981.870
|% 4,80
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|EREGL
|19,17
|1.146.323.350
|% -0,47
|
|THYAO
|12,26
|926.728.844
|% 2,34
|
|PETKM
|6,75
|900.733.005
|% 0,75
|
|GARAN
|7,23
|771.841.684
|% 0,00
|
|PETKM
|6,75
|900.733.005
|% 0,75
|
|EKGYO
|1,83
|233.897.958
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|265.409.728
|% 0,00
|
|GARAN
|7,23
|771.841.684
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,96
|260.752.240
|% 2,42
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2775
|8,2822
|% 0,97
|
|Euro
|9,9628
|9,9702
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,4346
|11,4919
|% 0,32
|
|Frank
|9,0495
|9,1040
|% 0,72
|
|Riyal
|2,2027
|2,2138
|% 1,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-1,69
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|Altın Gr.
|472
|472
|4,63
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,06
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|6,94
|6,96
|0,07
|
|B. Petrol
|66,51
|66,51
|-1,54
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