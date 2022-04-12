***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2022 11:33
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29/03/2022
Tescil Tarihi
12/04/2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12/04/2022 - 10557
Açıklamalar
2021 yılı olağan genel kurul toplantısında 2022 yılı için seçilen bağımsız denetim şirketi MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin tesciline ilişkin ilan 12.04.2022 tarih ve 10557 sayılı Türkiye Ticaret sicili gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019506
BIST
11:572.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
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|Açılış
|: 2.449
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|: 2.449
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2.449
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2.428
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|Önceki Kapanış
|: 15,9750
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15,9894
En Düşük
15,9215
11:57921,60
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 921,15
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925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler11:57
|CLEBI
|257,60
|73.574.045
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|SANKO
|12,27
|51.586.931
|% 7,73
|
|ATLAS
|1,44
|7.664.029
|% 6,67
|
|OYLUM
|2,33
|2.163.765
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|12.098.793
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|24.937.574
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|GZNMI
|36,50
|15.066.361
|% -7,59
|
|THYAO
|36,68
|2.252.150.876
|% 1,44
|
|GARAN
|13,62
|1.373.591.524
|% -1,87
|
|SISE
|17,29
|1.282.525.762
|% 1,35
|
|YKBNK
|4,92
|1.047.500.164
|% -1,99
|
|KRDMD
|16,24
|1.022.955.600
|% 0,31
|
|ODAS
|2,27
|561.797.778
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,69
|652.654.830
|% -2,54
|
|YKBNK
|4,92
|1.047.500.164
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,81
|819.547.785
|% -3,05
|
|TSKB
|1,68
|252.433.366
|% -3,45
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6794
|14,6815
|% 0,13
|
|Euro
|15,9536
|15,9670
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,0330
|19,1285
|% -0,07
|
|Frank
|15,6715
|15,7659
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9035
|3,9231
|% 0,13
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-1,60
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|Altın Gr.
|922
|922
|1,34
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,84
|-0,00
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|B. Petrol
|101
|101
|2,15
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