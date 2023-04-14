***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2023 16:08
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2023 tarihli toplantısında,
2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporların Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda "MGI Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138392
BIST
16:465.124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -11,27
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
16:4619,3641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0453
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
16:4621,3484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0054
|Açılış
|: 22,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3162
16:461.261,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -7,30
|Açılış
|: 1.261,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler16:46
|ARZUM
|22,00
|20.312.695
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.029.107
|% 9,99
|
|CVKMD
|127,00
|3.023.235
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|35.876.303
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.320.756
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.007.606
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.179.070
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.572.982
|% -9,94
|
|HUBVC
|4,94
|65.722.557
|% -7,49
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|KOZAL
|22,82
|2.733.942.037
|% 0,18
|
|THYAO
|135,30
|2.713.171.488
|% -1,31
|
|GESAN
|89,35
|2.310.952.168
|% 5,86
|
|EREGL
|36,00
|1.492.870.187
|% -0,83
|
|KOZAA
|45,32
|1.437.515.241
|% 3,19
|
|KOZAL
|22,82
|2.733.942.037
|% 0,18
|
|EKGYO
|6,93
|816.412.982
|% -1,00
|
|IHLAS
|0,87
|85.877.292
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,15
|1.119.421.719
|% 0,25
|
|YKBNK
|10,35
|894.131.395
|% 0,29
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3585
|19,3641
|% 0,23
|
|Euro
|21,3193
|21,3484
|% -0,03
|
|Sterlin
|24,0761
|24,1969
|% -0,25
|
|Frank
|21,6398
|21,7702
|% -0,03
|
|Riyal
|5,1474
|5,1732
|% 0,19
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|-16,42
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|-6,17
|
|Cumhuriyet
|8.795
|8.928
|106,00
|
|Tam
|8.843
|8.933
|142,00
|
|Yarım
|4.319
|4.371
|69,00
|
|Çeyrek
|2.159
|2.185
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,16
|16,18
|0,12
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|0,49
|