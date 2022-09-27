***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
27.09.2022 18:31
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme
Rapor Tarihi
Eylül.2022
Açıklamalar
Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen değerleme raporlarına göre,
Şirketimizin İstanbul-Mahmutbey'de bulunan "212 İstanbul Alışveriş Merkezi" değeri: 1.713.000.000 TL, yine aynı bölgede bulunan arsa hissesinin değeri ise 350.000 TL, Kırklareli-Lüleburgaz-Durak Mahallesinde bulunan arsalarının %50 hisse değeri ise: 27.170.000 TL olarak tespit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065529
BIST
18:053.198
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -67,48
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.198
18:0518,5378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0893
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
18:0518,0749
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,3850
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
18,0762
En Düşük
17,6326
18:05989,41
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 23,50
|Açılış
|: 989,41
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
990,31
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|120,00
|107.912.492
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.952.919
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|89.308.884
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,62
|45.969.177
|% 9,96
|
|HKTM
|42,64
|69.402.365
|% 9,95
|
|GRNYO
|4,50
|7.601.918
|% -10,00
|
|ZOREN
|3,45
|514.353.270
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.347.235
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|27.335.069
|% -9,89
|
|EGSER
|28,84
|99.114.744
|% -9,88
|
|THYAO
|68,95
|3.064.928.669
|% -2,89
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|SASA
|67,60
|2.672.227.963
|% -2,03
|
|GARAN
|19,25
|2.448.431.434
|% -1,89
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% -3,38
|
|EKGYO
|3,87
|1.670.173.533
|% -2,76
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% -2,49
|
|TSKB
|2,34
|754.610.195
|% -7,51
|
|SKBNK
|1,86
|467.098.516
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,60
|1.717.837.764
|% -3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5284
|18,5378
|% 0,48
|
|Euro
|18,0472
|18,0749
|% 2,18
|
|Sterlin
|20,0983
|20,1991
|% 1,86
|
|Frank
|18,8995
|19,0134
|% 2,10
|
|Riyal
|4,9059
|4,9305
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|31,97
|
|Altın Gr.
|989
|989
|23,33
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.683
|6.797
|121,00
|
|Yarım
|3.252
|3.323
|60,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.661
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,37
|
|B. Petrol
|87,77
|87,77
|2,90
|