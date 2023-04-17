***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.04.2023 11:14
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2023 - 10.04.2023 - 11.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme tadil metni için, 11.04.2023 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığına yapılan başvuru E-50035491-431.02-00084509166 nolu yazısı ile onaylanmış olup T.C. Ticaret Bakanlığı izin yazısı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139190
BIST
11:185.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,93
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.120
En Düşük
5.068
11:1819,3807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
11:1821,3227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0389
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2405
11:181.253,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,91
|Açılış
|: 1.253,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler11:16
|KOZAL
|24,64
|2.649.591.325
|% 10,00
|
|CVKMD
|139,70
|3.432.569
|% 10,00
|
|KOPOL
|32,58
|2.079.190
|% 9,99
|
|KOZAA
|49,54
|1.294.542.917
|% 9,99
|
|ATAGY
|5,09
|6.723.487
|% 9,94
|
|IMASM
|396,50
|66.822.372
|% -9,99
|
|DGGYO
|34,40
|13.797.707
|% -8,61
|
|LIDER
|111,70
|14.775.350
|% -6,92
|
|BURVA
|34,56
|24.119.872
|% -6,59
|
|SONME
|31,34
|6.163.917
|% -5,32
|
|KOZAL
|24,64
|2.649.591.325
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.294.542.917
|% 9,99
|
|THYAO
|135,20
|1.102.944.528
|% 0,60
|
|GESAN
|83,60
|549.268.163
|% -2,68
|
|AKBNK
|17,88
|544.435.210
|% 1,76
|
|KOZAL
|24,64
|2.649.591.325
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,87
|314.494.860
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,49
|102.062.274
|% 0,81
|
|ISCTR
|12,23
|429.134.353
|% 0,91
|
|ZOREN
|5,23
|171.549.495
|% 4,39
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3739
|19,3789
|% 0,15
|
|Euro
|21,3031
|21,3278
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,9664
|24,0866
|% 0,07
|
|Frank
|21,5976
|21,7278
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1495
|5,1753
|% 0,12
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.011
|2.012
|7,36
|
|Altın Gr.
|1.253
|1.253
|5,72
|
|Cumhuriyet
|8.765
|8.898
|-28,00
|
|Tam
|8.773
|8.878
|87,00
|
|Yarım
|4.285
|4.344
|42,00
|
|Çeyrek
|2.142
|2.172
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,90
|15,91
|0,13
|
|B. Petrol
|86,20
|86,20
|-0,11
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
-
11:31AKENR
Yüzde 4.58 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 565, 343 adet işlem
-
11:30IPEKE
Yüzde 9.94 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 800, 718 adet işlem
-
11:28XU100
Endeks 5, 117 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 15, 674.00 milyon TL de
-
11:28AKENR
Yüzde 4.79 oranında artışla 5.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 256, 843 adet işlem
-
11:27DOGUB
Yüzde 5.26 oranında artışla 22.42 lira fiyatla işlem gören hissede 658, 978 adet işlem