***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2023 - 10.04.2023 - 11.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme tadil metni için, 11.04.2023 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığına yapılan başvuru E-50035491-431.02-00084509166 nolu yazısı ile onaylanmış olup T.C. Ticaret Bakanlığı izin yazısı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139190BIST