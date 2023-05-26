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***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

26.05.2023 15:48
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7. ve 8. Maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişikliğe ilişkin tadil metni 25.05.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 25.05.2023 tarih 10838 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Son değişiklikleri içeren esas sözleşme ektedir. 

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7,8 25/05/2023 25/05/2023 10838



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154109


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