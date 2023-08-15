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***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

15.08.2023 18:18
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2023-30.06.2023 Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte sunulmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185697


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 77,00 29.298.038 % 10,00  
TMSN 74,80 544.393.118 % 10,00  
DAPGM 52,25 86.828.583 % 10,00  
FZLGY 16,28 727.802.309 % 10,00  
ORGE 46,20 189.128.265 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0534 27,0605 % 0,20  
Euro 29,5471 29,5635 % 0,30  
Sterlin 34,3460 34,5182 % 0,57  
Frank 30,7095 30,8945 % 0,27  
Riyal 7,1932 7,2293 % 0,23  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.904 -2,91  
Altın Gr. 1.659 1.659 2,82  
Cumhuriyet 11.344 11.516 3,00  
Tam 11.104 11.193 -13,00  
Yarım 5.569 5.622 -7,00  
Çeyrek 2.776 2.811 -3,00  
Gümüş.Ons 22,55 22,58 -0,03  
Gümüş Gr. 19,67 19,68 0,05  
B. Petrol 84,50 84,50 -1,71  
Seans Raporu 18:05
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