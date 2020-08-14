***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 26.510.176 34.329.046 8.423.403 17.408.045Satışların Maliyeti28 -13.028.079 -15.046.250 -5.097.803 -7.492.251TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.482.097 19.282.796 3.325.600 9.915.794BRÜT KAR (ZARAR)13.482.097 19.282.796 3.325.600 9.915.794Genel Yönetim Giderleri29 -2.616.521 -2.646.810 -1.289.393 -1.413.167Pazarlama Giderleri29 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 584.338 1.206.936 130.244 555.292Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -3.626.735 -1.464.267 -781.370 -961.913ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.823.179 16.378.655 1.385.081 8.096.006Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 1.376 3.370 688 689Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.824.555 16.382.025 1.385.769 8.096.695Finansman Gelirleri33 786.443 315.097 408.517 -258.833Finansman Giderleri33 -91.406.111 -51.420.000 -43.833.795 -23.455.875SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-82.795.113 -34.722.878 -42.039.509 -15.618.013Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 10.542.249 4.288.900 4.606.193 1.896.469Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 22.074Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10.542.249 4.288.900 4.606.193 1.874.395SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-72.252.864 -30.433.978 -37.433.316 -13.721.544DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-72.252.864 -30.433.978 -37.433.316 -13.721.544Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-435 -185 -226 -83Ana Ortaklık Payları-72.252.429 -30.433.793 -37.433.090 -13.721.461Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,01112000 -0,00468000 -0,00576000 -0,00211000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.467.822 17.856.010Dönem Karı (Zararı)-72.252.864 -30.433.978Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-72.252.864 -30.433.978Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler84.079.896 48.148.033Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 198.897 209.284Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.913.129 808.616Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 2.914.505 809.986Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.376 -1.370Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler200.497 103.865Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 145.482 120.152Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 21.925 -77.295Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 33.090 61.008Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.270.422 13.745.468Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -350 -50.953Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 16.318.940 13.820.778Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -48.168 -24.357Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 75.039.200 37.571.700Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -10.542.249 -4.288.900Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 0 -2.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.299.253 215.130Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.681.947 -923.590İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,37 -13.277 -4.677İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -4.668.670 -918.913Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -28.634 -29.033Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -66.314 451Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -1.462.443 -1.113.074Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 172.182 1.181.210İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 63.530 19.234İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 108.652 1.161.976Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 239.639 367.421Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.947.662 1.209.533İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.947.662 1.209.533Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 -1.004.156 -449.375İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-415.242 -28.413Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.527.779 17.929.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -88.539 -13.585Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 28.582 -59.590YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-52.773 -2.001.464Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 0 2.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -52.773 -171.159Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 -1.832.305FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.673.271 -19.482.908Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.332.600 -5.905.415Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.332.600 -5.899.115Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 0 -6.300Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -65.116 -43.856Ödenen Faiz33 -7.275.905 -13.584.590Alınan Faiz33 350 50.953YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.258.222 -3.628.362NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.258.222 -3.628.362DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 8.762.865 11.068.281DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 6.504.643 7.439.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 6.504.643 8.762.865Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 10.890.158 9.074.548İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 14.754 1.477İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 10.875.404 9.073.071Diğer Alacaklar11 204.701 176.067İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 204.701 176.067Stoklar13 649.784 583.470Peşin Ödenmiş Giderler26 1.973.370 475.285Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 52 28.634Diğer Dönen Varlıklar26 2.150.996 1.735.754ARA TOPLAM22.373.704 20.836.623TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.373.704 20.836.623DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar11 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 816.580.000 816.580.000Maddi Duran Varlıklar18 712.057 770.497Kullanım Hakkı Varlıkları18 190.809 261.728Maddi Olmayan Duran Varlıklar57.727 73.116Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 57.727 73.116Peşin Ödenmiş Giderler26 0 35.642Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR817.540.593 817.720.983TOPLAM VARLIKLAR839.914.297 838.557.606KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 58.412.577 36.795.422Ticari Borçlar10 3.202.011 3.029.829İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 202.180 138.650İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 2.999.831 2.891.179Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 425.534 185.895Diğer Borçlar11 2.413.978 750.457İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 687 687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 2.413.291 749.770Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 2.964.244 2.702.900Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.110.898 1.055.883Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.110.898 1.055.883Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM68.529.242 44.520.386TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER68.529.242 44.520.386UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 499.280.320 438.212.956Diğer Borçlar11 1.363.234 1.079.093İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.363.234 1.079.093Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 93.000 1.358.500Uzun Vadeli Karşılıklar861.059 722.711Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 861.059 722.711Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 67.594.711 78.153.241TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER569.192.324 519.526.501TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER637.721.566 564.046.887ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 202.191.897 274.509.450Ödenmiş Sermaye65.000.000 65.000.000Sermaye Düzeltme Farkları45.301.980 45.301.980Paylara İlişkin Primler (İskontolar)104.038 104.038Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-159.254 -94.130Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-159.254 -94.130Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.067.777 2.067.777Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları162.129.785 133.216.977Net Dönem Karı veya Zararı-72.252.429 28.912.808Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 834 1.269TOPLAM ÖZKAYNAKLAR202.192.731 274.510.719TOPLAM KAYNAKLAR839.914.297 838.557.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -129.353 0 -129.353 0 0 0 0 0 -129.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 116.968.257 16.248.720 0 245.561.419 1.136 245.562.555Transferler27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.248.720 -16.248.720 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.113 0 7.113 0 0 0 0 0 7.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.433.793 0 -30.426.680 -185 -30.426.865Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.433.793 0 -30.433.793 -185 -30.433.978Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.113 0 7.113 0 0 0 0 0 7.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.113 0 7.113Sermaye Arttırımı27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -122.240 0 -122.240 0 0 0 0 0 -122.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 -30.433.793 0 215.134.739 951 215.135.690Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -94.130 0 -94.130 0 0 0 0 0 -94.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 28.912.808 0 274.509.450 1.269 274.510.719Transferler27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.912.808 -28.912.808 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.124 0 -65.124 0 0 0 0 0 -65.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.252.429 0 -72.317.553 -435 -72.317.988Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.252.429 0 -72.252.429 -435 -72.252.864Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.124 0 -65.124 0 0 0 0 0 -65.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.124 -65.124Dönem Sonu Bakiyeler27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -159.254 0 -159.254 0 0 0 0 0 -159.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -72.252.429 0 202.191.897 834 202.192.731Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-72.252.864 -30.433.978 -37.433.316 -13.721.544DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-65.124 7.113 -4.986 -5.755Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -81.405 8.891 -6.233 -7.195Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.281 -1.778 1.247 1.440Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 16.281 -1.778 1.247 1.440Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-65.124 7.113 -4.986 -5.755TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-72.317.988 -30.426.865 -37.438.302 -13.727.299Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-435 -185 -226 -83Ana Ortaklık Payları-72.317.553 -30.426.680 -37.438.076 -13.727.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869143BIST