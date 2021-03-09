***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.03.2021 18:35
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
-17.820.895 113.436.041
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 2.748 4.762
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -7.314 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Pa -12.134.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-201.797.491 28.912.941
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-201.797.491 28.912.941
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.255 133
Ana Ortaklık Payları
-201.796.236 Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.660.289 35.540.497
Dönem Karı (Zararı)
-201.797.491 28.912.941
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-201.797.491 28.912.941
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
228.305.139 7.353.179
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 422.147 429.894
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.119.588 2.212.390
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.122.336 2.215.152
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.748 -2.762
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
384.788 401.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 265.155 259.481
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 46.349 19.255
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 73.284 122.769
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.026.150 27.961.743
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -44.113 -55.467
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 43.117.858 28.019.462
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -47.595 -2.252
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 175.871.542 44.566.945
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
38.794.000 -80.351.663
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 38.794.000 -80.351.663
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -33.320.390 12.134.365
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 7.314 -2.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-781.133 -629.625
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.355.008 -2.315.315
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 -9.500 5.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.345.508 -2.321.013
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.800 -10.791
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
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