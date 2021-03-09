***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat-17.820.895 113.436.041Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 2.748 4.762Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -7.314 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Pa -12.134.365SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-201.797.491 28.912.941DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-201.797.491 28.912.941Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.255 133Ana Ortaklık Payları-201.796.236 KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.660.289 35.540.497Dönem Karı (Zararı)-201.797.491 28.912.941Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-201.797.491 28.912.941Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler228.305.139 7.353.179Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 422.147 429.894Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.119.588 2.212.390Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 3.122.336 2.215.152Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.748 -2.762Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler384.788 401.505Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 265.155 259.481Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 46.349 19.255Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 73.284 122.769Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler43.026.150 27.961.743Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -44.113 -55.467Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 43.117.858 28.019.462Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -47.595 -2.252Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 175.871.542 44.566.945Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler38.794.000 -80.351.663Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 38.794.000 -80.351.663Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -33.320.390 12.134.365Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 7.314 -2.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-781.133 -629.625Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.355.008 -2.315.315İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,37 -9.500 5.698İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -1.345.508 -2.321.013Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.800 -10.791Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13