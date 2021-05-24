***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 13.178.411 18.086.773Satışların Maliyeti28 -7.107.972 -7.930.276TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.070.439 10.156.497BRÜT KAR (ZARAR)6.070.439 10.156.497Genel Yönetim Giderleri29 -1.371.043 -1.327.128Pazarlama Giderleri29 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 122.572 454.094Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -667.780 -2.845.365ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.154.188 6.438.098Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 373 688Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.154.561 6.438.786Finansman Gelirleri33 204.983 377.926Finansman Giderleri33 -55.281.500 -47.572.316SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-50.921.956 -40.755.604Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 5.343.085 5.936.056Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.343.085 5.936.056SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-45.578.871 -34.819.548DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-45.578.871 -34.819.548Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-275 -209Ana Ortaklık Payları-45.578.596 -34.819.339Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,00701000 -0,00536000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.739.964 7.421.188Dönem Karı (Zararı)-45.578.871 -34.819.548Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-45.578.871 -34.819.548Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler50.430.489 44.249.277Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 112.104 101.792Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler268.778 2.448.818Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 269.151 2.449.506Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-373 -688Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler121.877 116.445Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 80.491 86.121Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 13.187 10.962Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 28.199 19.362Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.900.672 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 7.897.768 7.505.172Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 2.904 -33.554Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 47.370.143 40.046.660Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -5.343.085 -5.936.056Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.105.586 -1.948.636Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-767.567 -2.630.603İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,37 -4.123 -6.802İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -763.444 -2.623.801Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -13.121 -28.634Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -31.922 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -2.732.547 -2.451.641Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 997.040 572.897İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 -15.750 -34.220İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.012.790 607.117Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 85.694 26.154Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 895.607 3.261.616İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 895.607 3.261.616Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 -548.418 -486.462İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.648 -211.963Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.746.032 7.481.093Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -12.389 -88.539Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 6.321 28.634YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-37.165 -37.489Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -37.165 -37.489Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.852.973 -8.620.851Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-293.223 -1.332.600Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -293.223 -1.332.600Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -50.881 -31.353Ödenen Faiz33 -3.508.869 -7.256.898Alınan Faiz33 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.150.174 -1.237.152NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.150.174 -1.237.152DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.863.396 8.762.865DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 713.222 7.525.713Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 713.222 1.863.396Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 7.850.327 7.354.815İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 15.100 10.977İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 7.835.227 7.343.838Diğer Alacaklar11 187.388 174.267İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 187.388 174.267Stoklar13 128.316 96.394Peşin Ödenmiş Giderler26 3.038.697 306.150Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 0 6.321Diğer Dönen Varlıklar26 1.030.436 1.040.084ARA TOPLAM12.948.386 10.841.427TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.948.386 10.841.427DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 777.786.000 777.786.000Maddi Duran Varlıklar18 624.438 644.805Kullanım Hakkı Varlıkları18 246.053 293.916Maddi Olmayan Duran Varlıklar58.685 65.021Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 58.685 65.021Peşin Ödenmiş Giderler26 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR778.715.176 778.789.742TOPLAM VARLIKLAR791.663.562 789.631.169KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 49.052.312 30.372.474Ticari Borçlar10 3.776.030 2.778.990İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 232.460 248.210İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 3.543.570 2.530.780Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 275.602 189.908Diğer Borçlar11 2.069.826 1.291.038İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 687 687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 2.069.139 1.290.351Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 1.940.819 2.481.487İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26,37 0 533.362İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 1.940.819 1.948.125Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.216.902 1.175.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.216.902 1.175.516Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM58.331.491 38.289.413TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.331.491 38.289.413UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 664.081.648 631.346.548Diğer Borçlar11 1.589.120 1.472.301İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.589.120 1.472.301Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 69.751 77.501Uzun Vadeli Karşılıklar1.138.284 958.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.138.284 958.638Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 39.455.595 44.820.989TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER706.334.398 678.675.977TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER764.665.889 716.965.390ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 26.997.934 72.665.765Ödenmiş Sermaye65.000.000 65.000.000Sermaye Düzeltme Farkları45.301.980 45.301.980Paylara İlişkin Primler (İskontolar)104.038 104.038Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-230.814 -141.579Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-230.814 -141.579Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.067.777 2.067.777Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-39.666.451 162.129.785Net Dönem Karı veya Zararı-45.578.596 -201.796.236Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 -261 14TOPLAM ÖZKAYNAKLAR26.997.673 72.665.779TOPLAM KAYNAKLAR791.663.562 789.631.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -94.130 0 -94.130 0 0 0 0 0 -94.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 28.912.808 0 274.509.450 1.269 274.510.719Transferler27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.912.808 -28.912.808 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.138 0 -60.138 0 0 0 0 0 -60.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.819.339 0 -34.879.477 -209 -34.879.686Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -34.819.339 0 -34.819.339 -209 -34.819.548Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.138 0 -60.138 0 0 0 0 0 -60.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.138 0 -60.138Dönem Sonu Bakiyeler27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -154.268 0 -154.268 0 0 0 0 0 -154.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -34.819.339 0 239.629.973 1.060 239.631.033Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -141.579 0 -141.579 0 0 0 0 0 -141.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -201.796.236 0 72.665.765 14 72.665.779Transferler27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -201.796.236 201.796.236 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.235 0 -89.235 0 0 0 0 0 -89.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.578.596 0 -45.667.831 -275 -45.668.106Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.578.596 0 -45.578.596 -275 -45.578.871Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.235 0 -89.235 0 0 0 0 0 -89.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.235 -89.235Dönem Sonu Bakiyeler27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -230.814 0 -230.814 0 0 0 0 0 -230.814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 -39.666.451 -45.578.596 0 26.997.934 -261 26.997.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-45.578.871 -34.819.548DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-89.235 -60.138Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -111.544 -75.172Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22.309 15.034Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 22.309 15.034Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-89.235 -60.138TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-45.668.106 -34.879.686Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-275 -209Ana Ortaklık Payları-45.667.831 -34.879.477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937547BIST