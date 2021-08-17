***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 26.349.684 26.510.176 13.171.273 8.423.403Satışların Maliyeti28 -14.423.223 -13.028.079 -7.315.251 -5.097.803TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.926.461 13.482.097 5.856.022 3.325.600BRÜT KAR (ZARAR)11.926.461 13.482.097 5.856.022 3.325.600Genel Yönetim Giderleri29 -2.982.433 -2.616.521 -1.611.390 -1.289.393Pazarlama Giderleri29 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 146.788 584.338 24.216 130.244Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -8.468.453 -3.626.735 -7.800.673 -781.370ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)622.363 7.823.179 -3.531.825 1.385.081Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 618 1.376 245 688Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)622.981 7.824.555 -3.531.580 1.385.769Finansman Gelirleri33 231.226 786.443 26.243 408.517Finansman Giderleri33 -104.322.314 -91.406.111 -49.040.814 -43.833.795SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-103.468.107 -82.795.113 -52.546.151 -42.039.509Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 11.909.427 10.542.249 6.566.342 4.606.193Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11.909.427 10.542.249 6.566.342 4.606.193SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-91.558.680 -72.252.864 -45.979.809 -37.433.316DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-91.558.680 -72.252.864 -45.979.809 -37.433.316Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-519 -435 -244 -226Ana Ortaklık Payları-91.558.161 -72.252.429 -45.979.565 -37.433.090Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,01409000 -0,01112000 -0,00707000 -0,00576000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.400.460 6.467.822Dönem Karı (Zararı)-91.558.680 -72.252.864Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-91.558.680 -72.252.864Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler100.824.595 84.079.896Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 226.657 198.897Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.199.516 2.913.129Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.200.134 2.914.505Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-618 -1.376Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler328.027 200.497Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 228.508 145.482Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 32.456 21.925Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 67.063 33.090Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.563.030 16.270.422Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 0 -350Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 16.595.564 16.318.940Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -32.534 -48.168Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 87.706.512 75.039.200Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.710.280 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler31 6.710.280 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -11.909.427 -10.542.249Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-567.439 -5.299.253Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.098.284 -4.681.947İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,37 -8.162 -13.277İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -1.090.122 -4.668.670Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 75 -28.634Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -26.677 -66.314Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -1.790.663 -1.462.443Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 942.946 172.182İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 113.460 63.530İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 829.486 108.652Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 152.226 239.639Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.901.095 1.947.662İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11-37 1.000.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 901.095 1.947.662Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26-37 -693.346 -1.004.156İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.189 -415.242Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.698.476 6.527.779Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -304.337 -88.539Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 6.321 28.582YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-117.357 -52.773Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -117.357 -52.773FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.120.347 -8.673.271Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-293.223 -1.332.600Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -293.223 -1.332.600Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -104.847 -65.116Ödenen Faiz33 -8.722.277 -7.275.905Alınan Faiz33 0 350YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-837.244 -2.258.222NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-837.244 -2.258.222DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.863.396 8.762.865DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.026.152 6.504.643Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.026.152 1.863.396Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 7.285.499 7.354.815İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 19.139 10.977İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 7.266.360 7.343.838Diğer Alacaklar11 174.192 174.267İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 174.192 174.267Stoklar13 123.071 96.394Peşin Ödenmiş Giderler26 2.096.813 306.150Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 0 6.321Diğer Dönen Varlıklar26 994.895 1.040.084ARA TOPLAM11.700.622 10.841.427TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.700.622 10.841.427DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 771.075.720 777.786.000Maddi Duran Varlıklar18 635.252 644.805Kullanım Hakkı Varlıkları18 198.190 293.916Maddi Olmayan Duran Varlıklar61.618 65.021Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 61.618 65.021Peşin Ödenmiş Giderler26 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR771.970.780 778.789.742TOPLAM VARLIKLAR783.671.402 789.631.169KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 47.097.695 30.372.474Ticari Borçlar10 3.721.936 2.778.990İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 361.670 248.210İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 3.360.266 2.530.780Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 342.134 189.908Diğer Borçlar11 2.989.981 1.291.038İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 1.000.687 687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.989.294 1.290.351Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 1.646.973 2.481.487İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26,37 0 533.362İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 1.646.973 1.948.125Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.275.035 1.175.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.275.035 1.175.516Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM57.073.754 38.289.413TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.073.754 38.289.413UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 709.803.056 631.346.548Diğer Borçlar11 1.674.453 1.472.301İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.674.453 1.472.301Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 218.669 77.501Uzun Vadeli Karşılıklar946.271 958.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 946.271 958.638Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 32.898.870 44.820.989TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER745.541.319 678.675.977TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER802.615.073 716.965.390ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 -18.943.166 72.665.765Ödenmiş Sermaye65.000.000 65.000.000Sermaye Düzeltme Farkları45.301.980 45.301.980Paylara İlişkin Primler (İskontolar)104.038 104.038Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-192.349 -141.579Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-192.349 -141.579Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.067.777 2.067.777Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-39.666.451 162.129.785Net Dönem Karı veya Zararı-91.558.161 -201.796.236Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 -505 14TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-18.943.671 72.665.779TOPLAM KAYNAKLAR783.671.402 789.631.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -94.130 0 -94.130 0 0 0 0 0 -94.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 28.912.808 0 274.509.450 1.269 274.510.719Transferler27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.912.808 -28.912.808 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.124 0 -65.124 0 0 0 0 0 -65.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.252.429 0 -72.317.553 -435 -72.317.988Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.252.429 0 -72.252.429 -435 -72.252.864Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.124 0 -65.124 0 0 0 0 0 -65.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.124 0 -65.124Dönem Sonu Bakiyeler27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -159.254 0 -159.254 0 0 0 0 0 -159.254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -72.252.429 0 202.191.897 834 202.192.731Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -141.579 0 -141.579 0 0 0 0 0 -141.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -201.796.236 0 72.665.765 14 72.665.779Transferler27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -201.796.236 201.796.236 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.770 0 -50.770 0 0 0 0 0 -50.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.558.161 0 -91.608.931 -519 -91.609.450Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.558.161 0 -91.558.161 -519 -91.558.680Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.770 0 -50.770 0 0 0 0 0 -50.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.770 -50.770Dönem Sonu Bakiyeler27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -192.349 0 -192.349 0 0 0 0 0 -192.349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 -39.666.451 -91.558.161 0 -18.943.166 -505 -18.943.671Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-91.558.680 -72.252.864 -45.979.809 -37.433.316DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-50.770 -65.124 38.465 -4.986Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -63.462 -81.405 48.082 -6.233Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.692 16.281 -9.617 1.247Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 12.692 16.281 -9.617 1.247Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-50.770 -65.124 38.465 -4.986TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-91.609.450 -72.317.988 -45.941.344 -37.438.302Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-519 -435 -244 -226Ana Ortaklık Payları-91.608.931 -72.317.553 -45.941.100 -37.438.076http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958746BIST