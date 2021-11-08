***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2021 18:34
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 47.756.470 42.661.836 21.406.786 16.151.660
Satışların Maliyeti
28 -25.024.354 -21.523.590 -10.601.131 -8.495.511
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.732.116 21.138.246 10.805.655 7.656.149
BRÜT KAR (ZARAR)
22.732.116 21.138.246 10.805.655 7.656.149
Genel Yönetim Giderleri
29 -5.067.603 -4.065.356 -2.085.170 -1.448.835
Pazarlama Giderleri
29 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 924.012 1.219.625 777.224 635.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.783.404 -3.750.774 5.685.049 -124.039
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.805.121 14.541.741 15.182.758 6.718.562
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 618 2.072 0 696
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -6.749.522 0 -6.749.522 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.056.217 14.543.813 8.433.236 6.719.258
Finansman Gelirleri
33 1.631.410 1.801.150 1.400.184 1.014.707
Finansman Giderleri
33 -110.896.796 -204.299.441 -6.574.482 -112.893.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-100.209.169 -187.954.478 3.258.938 -105.159.365
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 20.177.117 24.610.305 8.267.690 14.068.056
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.177.117 24.610.305 8.267.690 14.068.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-80.032.052 -163.344.173 11.526.628 -91.091.309
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-80.032.052 -163.344.173 11.526.628 -91.091.309
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-509 -985 10 -550
Ana Ortaklık Payları
-80.031.543 -163.343.188 11.526.618 -91.090.759
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,01231000 -0,02513000 0,00177000 -0,01401000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.466.453 14.547.409
Dönem Karı (Zararı)
-80.032.052 -163.344.173
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-80.032.052 -163.344.173
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
97.249.809 182.791.523
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 342.808 297.635
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-692.940 2.711.158
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -692.322 2.713.230
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-618 -2.072
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
549.670 291.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 403.606 206.006
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 38.692 32.887
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 107.372 53.028
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.052.505 28.320.009
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -229.150 -41.159
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 25.285.377 28.416.694
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -3.722 -55.526
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 85.425.361 175.781.105
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -20.177.117 -24.610.305
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 6.749.522 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.047.416 -4.833.863
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
67.152 -4.232.989
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 1.819 -16.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 65.333 -4.216.754
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -27.505 -26.834
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -59.679 226.184
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -898.427 -622.920
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 472.158 -177.002
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 -133.750 21.060
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 605.908 -198.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 33.808 210.428
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-138.739 2.036.951
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -138.739 2.036.951
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-524.028 -1.744.610
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.844 -503.071
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.170.341 14.613.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -698.655 -88.539
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -5.233 22.461
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
48.283.096 -78.343
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -482.200 -78.343
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 59.469.720 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -10.704.424 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.153.826 -8.688.182
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-912.033 -1.332.600
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -912.033 -1.332.600
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -162.602 -103.322
Ödenen Faiz
33 -25.308.341 -7.293.419
Alınan Faiz
33 229.150 41.159
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.595.723 5.780.884
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.595.723 5.780.884
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.863.396 8.762.865
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 39.459.119 14.543.749
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 39.459.119 1.863.396
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 7.983.707 7.354.815
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 9.158 10.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 7.974.549 7.343.838
Diğer Alacaklar
11 201.772 174.267
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 201.772 174.267
Stoklar
13 156.073 96.394
Peşin Ödenmiş Giderler
26 1.204.577 306.150
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 11.554 6.321
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.012.241 1.040.084
ARA TOPLAM
50.029.043 10.841.427
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.029.043 10.841.427
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 722.310.424 777.786.000
Maddi Duran Varlıklar
18 901.222 644.805
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 452.322 293.916
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
58.663 65.021
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 58.663 65.021
Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
723.722.631 778.789.742
TOPLAM VARLIKLAR
773.751.674 789.631.169
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 50.835.080 30.372.474
Ticari Borçlar
10 3.251.148 2.778.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 114.460 248.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.136.688 2.530.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 223.716 189.908
Diğer Borçlar
11 1.503.522 1.291.038
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 687 687
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.502.835 1.290.351
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 1.684.041 2.481.487
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26,37 0 533.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 1.684.041 1.948.125
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.321.580 1.175.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.321.580 1.175.516
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
58.819.087 38.289.413
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.819.087 38.289.413
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 695.519.402 631.346.548
Diğer Borçlar
11 1.121.078 1.472.301
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.121.078 1.472.301
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 350.919 77.501
Uzun Vadeli Karşılıklar
642.839 958.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 642.839 958.638
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 24.648.022 44.820.989
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
722.282.260 678.675.977
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
781.101.347 716.965.390
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 -7.349.178 72.665.765
Ödenmiş Sermaye
65.000.000 65.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.301.980 45.301.980
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
104.038 104.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-124.979 -141.579
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-124.979 -141.579
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.067.777 2.067.777
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-39.666.451 162.129.785
Net Dönem Karı veya Zararı
-80.031.543 -201.796.236
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -495 14
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-7.349.673 72.665.779
TOPLAM KAYNAKLAR
773.751.674 789.631.169
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -94.130 0 -94.130 0 0 0 0 0 -94.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 28.912.808 0 274.509.450 1.269 274.510.719
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.912.808 -28.912.808 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.229 0 -49.229 0 0 0 0 0 -49.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -163.343.188 0 -163.392.417 -985 -163.393.402
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -163.343.188 0 -163.343.188 -985 -163.344.173
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.229 0 -49.229 0 0 0 0 0 -49.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.229 0 -49.229
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -143.359 0 -143.359 0 0 0 0 0 -143.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -163.343.188 0 111.117.033 284 111.117.317
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -141.579 0 -141.579 0 0 0 0 0 -141.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -201.796.236 0 72.665.765 14 72.665.779
Transferler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -201.796.236 201.796.236 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.600 0 16.600 0 0 0 0 0 16.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.031.543 0 -80.014.943 -509 -80.015.452
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.031.543 0 -80.031.543 -509 -80.032.052
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.600 0 16.600 0 0 0 0 0 16.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.600 16.600
Dönem Sonu Bakiyeler
27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -124.979 0 -124.979 0 0 0 0 0 -124.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 -39.666.451 -80.031.543 0 -7.349.178 -495 -7.349.673
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-80.032.052 -163.344.173 11.526.628 -91.091.309
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.600 -49.229 67.370 15.895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 20.750 -61.537 84.212 19.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.150 12.308 -16.842 -3.973
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 -4.150 12.308 -16.842 -3.973
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.600 -49.229 67.370 15.895
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-80.015.452 -163.393.402 11.593.998 -91.075.414
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-509 -985 10 -550
Ana Ortaklık Payları
-80.014.943 -163.392.417 11.593.988 -91.074.864
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975960
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