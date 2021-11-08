***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 47.756.470 42.661.836 21.406.786 16.151.660Satışların Maliyeti28 -25.024.354 -21.523.590 -10.601.131 -8.495.511TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.732.116 21.138.246 10.805.655 7.656.149BRÜT KAR (ZARAR)22.732.116 21.138.246 10.805.655 7.656.149Genel Yönetim Giderleri29 -5.067.603 -4.065.356 -2.085.170 -1.448.835Pazarlama Giderleri29 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 924.012 1.219.625 777.224 635.287Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -2.783.404 -3.750.774 5.685.049 -124.039ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.805.121 14.541.741 15.182.758 6.718.562Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 618 2.072 0 696Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -6.749.522 0 -6.749.522 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.056.217 14.543.813 8.433.236 6.719.258Finansman Gelirleri33 1.631.410 1.801.150 1.400.184 1.014.707Finansman Giderleri33 -110.896.796 -204.299.441 -6.574.482 -112.893.330SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-100.209.169 -187.954.478 3.258.938 -105.159.365Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 20.177.117 24.610.305 8.267.690 14.068.056Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20.177.117 24.610.305 8.267.690 14.068.056SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-80.032.052 -163.344.173 11.526.628 -91.091.309DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-80.032.052 -163.344.173 11.526.628 -91.091.309Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-509 -985 10 -550Ana Ortaklık Payları-80.031.543 -163.343.188 11.526.618 -91.090.759Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,01231000 -0,02513000 0,00177000 -0,01401000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.466.453 14.547.409Dönem Karı (Zararı)-80.032.052 -163.344.173Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-80.032.052 -163.344.173Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler97.249.809 182.791.523Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 342.808 297.635Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-692.940 2.711.158Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -692.322 2.713.230Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-618 -2.072Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler549.670 291.921Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 403.606 206.006Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 38.692 32.887Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 107.372 53.028Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.052.505 28.320.009Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -229.150 -41.159Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 25.285.377 28.416.694Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -3.722 -55.526Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8,33 85.425.361 175.781.105Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -20.177.117 -24.610.305Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 6.749.522 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.047.416 -4.833.863Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler67.152 -4.232.989İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,37 1.819 -16.235İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 65.333 -4.216.754Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -27.505 -26.834Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -59.679 226.184Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -898.427 -622.920Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 472.158 -177.002İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 -133.750 21.060İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 605.908 -198.062Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 33.808 210.428Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-138.739 2.036.951İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -138.739 2.036.951Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-524.028 -1.744.610İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.844 -503.071Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.170.341 14.613.487Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -698.655 -88.539Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -5.233 22.461YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI48.283.096 -78.343Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -482.200 -78.343Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 59.469.720 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -10.704.424 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.153.826 -8.688.182Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-912.033 -1.332.600Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -912.033 -1.332.600Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -162.602 -103.322Ödenen Faiz33 -25.308.341 -7.293.419Alınan Faiz33 229.150 41.159YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.595.723 5.780.884NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.595.723 5.780.884DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.863.396 8.762.865DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 39.459.119 14.543.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 39.459.119 1.863.396Finansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 7.983.707 7.354.815İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 9.158 10.977İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 7.974.549 7.343.838Diğer Alacaklar11 201.772 174.267İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 201.772 174.267Stoklar13 156.073 96.394Peşin Ödenmiş Giderler26 1.204.577 306.150Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 11.554 6.321Diğer Dönen Varlıklar26 1.012.241 1.040.084ARA TOPLAM50.029.043 10.841.427TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR50.029.043 10.841.427DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 0 0Ticari Alacaklar10 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 722.310.424 777.786.000Maddi Duran Varlıklar18 901.222 644.805Kullanım Hakkı Varlıkları18 452.322 293.916Maddi Olmayan Duran Varlıklar58.663 65.021Şerefiye19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 58.663 65.021Peşin Ödenmiş Giderler26 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR723.722.631 778.789.742TOPLAM VARLIKLAR773.751.674 789.631.169KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 50.835.080 30.372.474Ticari Borçlar10 3.251.148 2.778.990İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 114.460 248.210İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 3.136.688 2.530.780Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 223.716 189.908Diğer Borçlar11 1.503.522 1.291.038İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 687 687İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.502.835 1.290.351Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 1.684.041 2.481.487İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26,37 0 533.362İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 1.684.041 1.948.125Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar22 1.321.580 1.175.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.321.580 1.175.516Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 0ARA TOPLAM58.819.087 38.289.413TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.819.087 38.289.413UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 695.519.402 631.346.548Diğer Borçlar11 1.121.078 1.472.301İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.121.078 1.472.301Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 350.919 77.501Uzun Vadeli Karşılıklar642.839 958.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 642.839 958.638Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar22 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 24.648.022 44.820.989TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER722.282.260 678.675.977TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER781.101.347 716.965.390ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 -7.349.178 72.665.765Ödenmiş Sermaye65.000.000 65.000.000Sermaye Düzeltme Farkları45.301.980 45.301.980Paylara İlişkin Primler (İskontolar)104.038 104.038Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-124.979 -141.579Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-124.979 -141.579Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.067.777 2.067.777Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-39.666.451 162.129.785Net Dönem Karı veya Zararı-80.031.543 -201.796.236Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 -495 14TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-7.349.673 72.665.779TOPLAM KAYNAKLAR773.751.674 789.631.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -94.130 0 -94.130 0 0 0 0 0 -94.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 133.216.977 28.912.808 0 274.509.450 1.269 274.510.719Transferler27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.912.808 -28.912.808 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.229 0 -49.229 0 0 0 0 0 -49.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -163.343.188 0 -163.392.417 -985 -163.393.402Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -163.343.188 0 -163.343.188 -985 -163.344.173Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.229 0 -49.229 0 0 0 0 0 -49.229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.229 0 -49.229Dönem Sonu Bakiyeler27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -143.359 0 -143.359 0 0 0 0 0 -143.359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -163.343.188 0 111.117.033 284 111.117.317Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -141.579 0 -141.579 0 0 0 0 0 -141.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 162.129.785 -201.796.236 0 72.665.765 14 72.665.779Transferler27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -201.796.236 201.796.236 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.600 0 16.600 0 0 0 0 0 16.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.031.543 0 -80.014.943 -509 -80.015.452Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.031.543 0 -80.031.543 -509 -80.032.052Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.600 0 16.600 0 0 0 0 0 16.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.600 16.600Dönem Sonu Bakiyeler27 65.000.000 45.301.980 0 0 0 0 0 104.038 0 0 0 0 0 0 -124.979 0 -124.979 0 0 0 0 0 -124.979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.067.777 0 0 0 -39.666.451 -80.031.543 0 -7.349.178 -495 -7.349.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-80.032.052 -163.344.173 11.526.628 -91.091.309DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16.600 -49.229 67.370 15.895Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 20.750 -61.537 84.212 19.868Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.150 12.308 -16.842 -3.973Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 -4.150 12.308 -16.842 -3.973Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.600 -49.229 67.370 15.895TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-80.015.452 -163.393.402 11.593.998 -91.075.414Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-509 -985 10 -550Ana Ortaklık Payları-80.014.943 -163.392.417 11.593.988 -91.074.864http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975960BIST