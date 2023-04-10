***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7,8SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve Esas Sözleşme'nin 7.ve 8'inci maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 06.04.2023 tarihinde onay alınmıştır. Kurul'dan alınan onay yazısı ekte olup, bugün itibarıyla şirketimize yazılı olarak bildirilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK İzin Yazısı.pdfEK: 2 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135294BIST