***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.04.2023 15:43
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7,8
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.04.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve Esas Sözleşme'nin 7.ve 8'inci maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 06.04.2023 tarihinde onay alınmıştır. Kurul'dan alınan onay yazısı ekte olup, bugün itibarıyla şirketimize yazılı olarak bildirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK İzin Yazısı.pdf
EK: 2 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135294
BIST
17:595.092
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 167,67
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.102
En Düşük
4.956
17:5919,2655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0287
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2926
En Düşük
19,2200
17:5920,9078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0851
|Açılış
|: 21,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,8709
17:591.230,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -11,53
|Açılış
|: 1.230,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.228,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|83,10
|746.970.563
|% 9,99
|
|YEOTK
|72,20
|313.089.966
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|1.134.310
|% 9,98
|
|MARKA
|19,83
|21.494.741
|% 9,98
|
|HEDEF
|26,26
|82.095.349
|% 9,97
|
|AVHOL
|18,88
|131.292.787
|% -9,58
|
|DERHL
|5,31
|36.561.674
|% -7,33
|
|KRGYO
|17,50
|19.913.412
|% -5,91
|
|ORMA
|58,00
|614.671
|% -5,54
|
|PCILT
|26,96
|38.514.683
|% -4,73
|
|ASTOR
|56,75
|2.010.128.989
|% 0,09
|
|ALFAS
|352,00
|1.289.984.296
|% 5,23
|
|OYAKC
|34,40
|1.005.123.465
|% 2,69
|
|AKFYE
|14,71
|971.812.162
|% -3,03
|
|KONTR
|145,90
|921.239.166
|% 6,81
|
|ODAS
|7,13
|686.178.071
|% 7,22
|
|IHLGM
|1,00
|84.132.033
|% 3,09
|
|AKFYE
|14,71
|971.812.162
|% -3,03
|
|ADESE
|1,47
|78.323.450
|% 2,80
|
|SEGYO
|2,29
|89.419.609
|% 4,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2594
|19,2648
|% 0,15
|
|Euro
|20,8930
|20,9037
|% -0,42
|
|Sterlin
|23,7396
|23,8587
|% -0,31
|
|Frank
|21,0647
|21,1916
|% -0,49
|
|Riyal
|5,1187
|5,1444
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|-20,14
|
|Altın Gr.
|1.232
|1.232
|-10,33
|
|Cumhuriyet
|8.450
|8.578
|-47,00
|
|Tam
|8.486
|8.568
|5,00
|
|Yarım
|4.145
|4.193
|3,00
|
|Çeyrek
|2.072
|2.096
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,78
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|15,34
|15,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-0,78
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 163 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 93 artarak (% 3.33 ) 5, 589
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17:57XU100
Endeks 5, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 50, 191.00 milyon TL de
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17:57EKGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 593, 094 adet işlem