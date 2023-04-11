***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin Ticaret Bakanlığı BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7,8SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.04.2023Ek AçıklamalarKayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliği amacıyla hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı esas sözleşme tadil metni onayı için 11.04.2023 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK İzin Yazısı.pdfEK: 2 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136394BIST