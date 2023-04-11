***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.04.2023 16:24
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin Ticaret Bakanlığı Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7,8
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.04.2023
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliği amacıyla hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı esas sözleşme tadil metni onayı için 11.04.2023 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK İzin Yazısı.pdf
EK: 2 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136394
BIST
18:055.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 31,94
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
18:0519,2933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 19,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
18:0521,0299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0997
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0904
En Düşük
20,8745
18:051.242,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 8,66
|Açılış
|: 1.242,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|8,14
|54.605.979
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,74
|4.715.985
|% 10,00
|
|BRSAN
|105,60
|192.230.845
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|31.659.348
|% 10,00
|
|MERIT
|35,68
|49.789.986
|% 9,99
|
|CRDFA
|4,32
|90.344.356
|% -10,00
|
|LIDER
|121,50
|129.679.017
|% -10,00
|
|HEDEF
|23,64
|93.788.716
|% -9,98
|
|AVHOL
|17,00
|126.936.801
|% -9,96
|
|ATSYH
|98,00
|6.425.109
|% -8,41
|
|THYAO
|133,00
|4.640.437.676
|% -0,37
|
|GESAN
|84,50
|4.506.861.446
|% 3,36
|
|EREGL
|36,20
|3.368.832.449
|% 0,89
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|OYAKC
|35,12
|2.537.210.029
|% 2,09
|
|EKGYO
|7,28
|2.163.784.900
|% -0,14
|
|ZOREN
|5,36
|932.508.276
|% 9,84
|
|YKBNK
|10,14
|1.719.265.755
|% 1,71
|
|SKBNK
|2,56
|415.365.901
|% 2,81
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2868
|19,2933
|% 0,13
|
|Euro
|21,0239
|21,0299
|% 0,48
|
|Sterlin
|23,8819
|24,0017
|% 0,37
|
|Frank
|21,2550
|21,3830
|% 0,69
|
|Riyal
|5,1266
|5,1523
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|12,78
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|8,60
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.535
|8.609
|30,00
|
|Yarım
|4.169
|4.212
|14,00
|
|Çeyrek
|2.084
|2.106
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|15,54
|15,56
|0,14
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|1,29
|