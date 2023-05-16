***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşme Tadilinin Genel Kurulda OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7,8SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.04.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.05.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı onaylı Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Şirket Esas Sözleşmesinin 7. ve 8'nci maddesinin tadili 16.05.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK İzin Yazısı.pdfEK: 2 Ticaret Bakanlığı İzin Yazısı.pdfEK: 3 Tadil Metni (Onaylı).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151729BIST