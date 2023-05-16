Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.05.2023 17:51
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşme Tadilinin Genel Kurulda Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7,8
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.05.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı onaylı Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Şirket Esas Sözleşmesinin 7. ve 8'nci maddesinin tadili 16.05.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK İzin Yazısı.pdf
EK: 2 Ticaret Bakanlığı İzin Yazısı.pdf
EK: 3 Tadil Metni (Onaylı).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151729


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:594.590
Değişim :  1,97% |  88,50
Açılış :  4.406  
Önceki Kapanış :  4.501  
En Yüksek
4.590 En Düşük
4.406
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 96,25 170.587.897 % 10,00  
POLTK 2.443,10 6.672.144 % 10,00  
EGPRO 73,70 72.998.126 % 10,00  
BVSAN 43,40 77.131.983 % 9,98  
SANEL 17,97 9.015.943 % 9,98  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 19,7205 19,7245 % 0,36  
Euro 21,4331 21,4572 % 0,44  
Sterlin 24,5698 24,6930 % 0,06  
Frank 21,9297 22,0618 % 0,29  
Riyal 5,2446 5,2709 % 0,34  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.994 1.995 -21,83  
Altın Gr. 1.266 1.266 -8,54  
Cumhuriyet 9.094 9.231 -128,00  
Tam 9.062 9.312 -93,40  
Yarım 4.441 4.604 -67,00  
Çeyrek 2.214 2.295 -41,00  
Gümüş.Ons 23,67 23,70 -0,40  
Gümüş Gr. 15,01 15,03 -0,21  
B. Petrol 74,72 74,72 -0,51  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru