***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.05.2023 13:11
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas sözleşme değişikliğinin tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?an Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7,8
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.05.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 25.05.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı onaylı Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Şirket Esas Sözleşmesinin 7. ve 8'nci maddesinin tadili 16.05.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek onaylanmış olup İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 25.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK İzin Yazısı.pdf
EK: 2 Ticaret Bakanlığı İzin Yazısı.pdf
EK: 3 Tadil Metni (Onaylı).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154044
BIST
14:484.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 64,10
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.498
En Düşük
4.437
14:4820,0309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1030
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
14:4821,5286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1007
|Açılış
|: 22,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3557
14:481.255,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.255,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler14:48
|KLRHO
|30,48
|184.933.884
|% 9,96
|
|ADEL
|108,40
|18.065.428
|% 8,89
|
|TMSN
|49,56
|88.613.397
|% 6,81
|
|KZBGY
|17,31
|93.904.620
|% 6,72
|
|EKGYO
|6,89
|1.520.024.101
|% 6,66
|
|SAMAT
|19,01
|263.964.585
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|112.795
|% -9,97
|
|CANTE
|23,14
|197.192.017
|% -5,16
|
|TLMAN
|47,92
|17.415.339
|% -4,26
|
|RYSAS
|35,58
|13.603.915
|% -3,58
|
|THYAO
|137,90
|3.077.310.867
|% 2,83
|
|EKGYO
|6,89
|1.520.024.101
|% 6,66
|
|SASA
|49,96
|1.510.219.908
|% 2,76
|
|ASELS
|41,96
|1.096.563.428
|% 4,27
|
|KOZAL
|19,52
|1.067.232.581
|% 3,61
|
|EKGYO
|6,89
|1.520.024.101
|% 6,66
|
|ISCTR
|10,39
|804.398.745
|% -0,29
|
|HALKB
|12,21
|730.089.422
|% 2,09
|
|KLGYO
|2,14
|125.442.357
|% 1,42
|
|YKBNK
|9,00
|528.745.488
|% -0,22
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0199
|20,0309
|% 0,52
|
|Euro
|21,5188
|21,5286
|% 0,47
|
|Sterlin
|24,7098
|24,8337
|% 0,90
|
|Frank
|22,0789
|22,2119
|% 0,73
|
|Riyal
|5,3199
|5,3466
|% 0,37
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|10,06
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|12,72
|
|Cumhuriyet
|9.129
|9.266
|-37,00
|
|Tam
|9.056
|9.305
|-77,28
|
|Yarım
|4.451
|4.600
|18,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.293
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|14,93
|14,94
|0,36
|
|B. Petrol
|76,89
|76,89
|0,63
|