***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.09.2021 17:15
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucu Bağlı Ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş için oluşturulan Kredi Derecelendirme Notu ekte yer almaktadır.
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Bağlı Ortaklığımızın uzun vadeli ulusal notunu "BB (Trk)", kısa vadeli ulusal notunu "B (Trk)", görünümlerini ise "Stabil" olarak belirlemiştir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Bağlı Ortaklığımızın uzun vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "B+", kısa vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "C" olarak, görünümlerini ise "Stabil" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964310
BIST
17:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.412
17:598,6362
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1104
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6556
En Düşük
8,5060
17:5910,1461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0872
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1765
En Düşük
10,0237
17:59487,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,72
|Açılış
|: 487,24
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TEZOL
|18,44
|13.342.207
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.345.984
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,71
|32.637.000
|% 9,72
|
|GLRYH
|2,62
|15.259.778
|% 8,71
|
|SNKRN
|26,56
|1.045.989
|% 8,41
|
|ISKPL
|7,21
|262.844.439
|% -9,99
|
|KTSKR
|64,90
|24.322.523
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|NUGYO
|14,69
|34.343.342
|% -9,43
|
|ORCAY
|16,92
|186.150.028
|% -8,29
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|EREGL
|17,04
|608.198.491
|% -0,41
|
|YEOTK
|51,40
|523.131.694
|% -0,77
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% -0,81
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% -2,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6332
|8,6362
|% 1,29
|
|Euro
|10,1350
|10,1461
|% 0,87
|
|Sterlin
|11,8425
|11,9019
|% 1,05
|
|Frank
|9,2412
|9,2969
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2958
|2,3073
|% 1,32
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|1,20
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,11
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|18,00
|
|Tam
|3.191
|3.273
|18,03
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|8,72
|
|Çeyrek
|774
|792
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,87
|74,87
|-0,80
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 56 kaybederek (% -0.29 ) 1, 240
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AKYHO, TEZOL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, ISKPL, IHGZT
-
17:57
DOCO, TEZOL, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ORCAY, KTSKR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında