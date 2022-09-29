***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.09.2022 18:19
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucu Bağlı Ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş için oluşturulan Kredi Derecelendirme Notu ekte yer almaktadır.
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Bağlı Ortaklığımızın uzun vadeli ulusal notunu "BB (tr)", kısa vadeli ulusal notunu "J3 (tr)", görünümlerini ise "Stabil" olarak belirlemiştir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Bağlı Ortaklığımızın uzun vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "B+", görünümlerini ise "Negatif" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066188
BIST
18:053.147
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -51,27
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
18:0518,5118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0063
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4219
18:0518,1679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1481
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1899
En Düşük
17,8996
18:05987,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 987,58
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
990,52
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|42,68
|1.859.562
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.767.081
|% 10,00
|
|BFREN
|1.390,40
|25.479.763
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|149.544.656
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.926.138
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|454.149.718
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.763.726
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.623.881
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,90
|233.712.904
|% -8,87
|
|SILVR
|26,40
|21.753.962
|% -8,65
|
|THYAO
|68,60
|4.427.928.156
|% -0,51
|
|ASELS
|29,90
|3.993.259.245
|% 4,04
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|HEKTS
|55,30
|2.223.975.967
|% -7,06
|
|GARAN
|18,80
|2.076.287.469
|% -2,34
|
|SKBNK
|1,91
|1.031.374.107
|% 2,69
|
|TSKB
|2,51
|1.121.356.129
|% 7,26
|
|EKGYO
|3,82
|1.571.289.441
|% -1,29
|
|YKBNK
|7,03
|2.311.894.637
|% -0,42
|
|ZOREN
|3,25
|950.727.315
|% -5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4869
|18,4981
|% -0,11
|
|Euro
|18,1232
|18,1678
|% 0,82
|
|Sterlin
|20,4213
|20,5237
|% 1,67
|
|Frank
|18,8144
|18,9277
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9053
|4,9299
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|1,03
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.626
|6.724
|-57,00
|
|Yarım
|3.224
|3.287
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.644
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,78
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,10
|
|B. Petrol
|88,15
|88,15
|0,10
|