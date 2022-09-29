***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan çalışma sonucu Bağlı Ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş için oluşturulan Kredi Derecelendirme Notu ekte yer almaktadır.Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Bağlı Ortaklığımızın uzun vadeli ulusal notunu "BB (tr)", kısa vadeli ulusal notunu "J3 (tr)", görünümlerini ise "Stabil" olarak belirlemiştir.JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Bağlı Ortaklığımızın uzun vadeli, yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "B+", görünümlerini ise "Negatif" olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066188BIST