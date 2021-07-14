***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği8 adet parsel ve tesisSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüBüyükkarıştıran-Lüleburgaz , Yüzölçümü: 288.430,85 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi14/07/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli59.469.720 + KDVİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)30,20Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)91,49Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)7,51Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)7,64Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)8,36İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)101,70Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTapu Müdürlüğünde yapılacak satışın ardından işlem tamamlanacaktır.Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiTesisden optimum fayda sağlanamadığından satılmasına karar verilmiştir. Elde edilecek gelir nakit akışı içerisinde kullanılacak olup olumlu etki yaratacaktır.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıŞirketin TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarında 6.710.280 TL zarar, Vergi Usul Kanuna göre hazırlanan finansal tablolarına göre de 126.493 TL sabit kıymet satış karı muhasebeleştirilecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiŞirket nakit akışı içerisinde kullanılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafSaadet Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişki yokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiGelir Yaklaşımı ve Pazar Yaklaşımı YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası19 Şubat 2021 , 2021/054Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıLotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar66.180.000İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiSatışın peşin ödeme şartıyla yapılacak olması.Açıklamalar04.05.2021 tarihinde yapılan açıklama ile, Lüleburgaz Tesislerimizin bir bütün halinde satışı konusunda potansiyel bir alıcı ile görüşmelere başlandığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı.Gelinen aşamada, alıcı firma ile tamamı tapuda devir işlemi ile aynı anda peşin ödenmek kaydıyla KDV dahil toplam 70.174.270 TL'na anlaşma sağlanmış olup, tapu devir işlemleri için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Satış işleminin tapuda gerçekleşmesinin ardından tekrar bilgilendirme yapılacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951386BIST