***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
21.06.2023 17:08
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21/06/2023 tarih ve E-18454353-100.06-18000 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160911
BIST
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18:055.187
En Düşük
|Değişim
|: -1,23%
|| -64,78
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.170
En Yüksek
5.329
18:0523,5594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 23,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5198
18:0525,8365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1122
|Açılış
|: 25,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8440
En Düşük
25,4332
18:051.463,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,33
|Açılış
|: 1.463,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.453,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|88,55
|116.109.500
|% 10,00
|
|POLTK
|2.772,00
|34.459.398
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|17.451.110
|% 10,00
|
|MACKO
|83,15
|80.744.226
|% 9,99
|
|EUREN
|11,46
|269.837.144
|% 9,98
|
|ATSYH
|63,90
|2.024.672
|% -10,00
|
|EMNIS
|49,64
|6.267.531
|% -9,99
|
|KAPLM
|87,35
|89.443.075
|% -9,99
|
|EDIP
|8,24
|106.868.594
|% -9,95
|
|IHAAS
|101,40
|61.973.162
|% -9,95
|
|THYAO
|169,40
|6.036.223.592
|% -1,17
|
|YKBNK
|12,45
|3.373.792.798
|% 0,08
|
|AKBNK
|19,31
|3.305.314.716
|% 1,42
|
|ISCTR
|13,10
|2.209.311.287
|% -1,21
|
|ASELS
|49,00
|2.164.840.561
|% 1,07
|
|YKBNK
|12,45
|3.373.792.798
|% 0,08
|
|AKBNK
|19,31
|3.305.314.716
|% 1,42
|
|ISCTR
|13,10
|2.209.311.287
|% -1,21
|
|EKGYO
|6,52
|903.567.733
|% -1,95
|
|KOZAL
|20,10
|1.927.648.166
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5435
|23,5484
|% -0,05
|
|Euro
|25,8323
|25,8376
|% 0,44
|
|Sterlin
|29,9326
|30,0827
|% -0,15
|
|Frank
|26,2217
|26,3797
|% 0,32
|
|Riyal
|6,2585
|6,2899
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-3,43
|
|Altın Gr.
|1.463
|1.463
|-3,89
|
|Cumhuriyet
|9.568
|9.713
|-57,00
|
|Tam
|9.503
|9.750
|-69,51
|
|Yarım
|4.626
|4.767
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.320
|2.384
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,78
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|17,23
|17,26
|-0,30
|
|B. Petrol
|77,14
|77,14
|1,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KAPLM
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 87.40 lira fiyatla işlem gören hissede 953, 070 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 755, 392 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -53, 98 kaybederek (% -1.14 ) 4, 680
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, ATAGY, DGGYO, AVHOL, EUREN, DIRIT, BIGCH, TUREX, VKFYO, POLTK
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BMSTL, BURVA, ATSYH, EMNIS, IHAAS