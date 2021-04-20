***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu toplantısında alınan kararla Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sayın, Nuri AKIN Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Sayın, Ragıp AKIN seçilmişlerdirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929666BIST