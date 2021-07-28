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***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.07.2021 19:42



***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, Muhasebe ve Finans Müdürü Sayın, Cengiz AKKOÇ'un ana ortağımız Akın Holding A.Ş. Muhasebe ve Finans Bölüm Başkanı olarak atanması sebebiyle, mevcut unvanı altında şirketimizdeki görevi sona ermiş olup, bu tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. Maddesi 2. Fıkrası gereğince ve Kurulun i-SPK. 17.4 (27.02.2015 tarih ve 5/225 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevine devam etmesine, Muhasebe Müdürlüğü görevine getirilen Sayın, Bayram Söylemez'in ise aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri Bölüm personeli olarak görev yapmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952430


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