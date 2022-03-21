***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2022 18:34
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2022 tarihinde yapılacak olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere, Aday Gösterme Komitesi tarafından önerilen Sayın Ercüment ALPTEKİN ve Sayın Eyüphan BOYVADAOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak tekrar aday gösterilmelerine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011839
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|YKBNK
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|889.430.595
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|DOHOL
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|548.779.184
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|GARAN
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|Altın Ons
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|12,74
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|Altın Gr.
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|922
|7,91
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|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
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|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
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|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
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|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
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|Gümüş.Ons
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|25,20
|0,23
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