***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş. ile Türkiye Halk Bankası A.Ş arasında 01.03.2017 tarihinde imzalanan kredi sözleşmemiz devamında, bugün itibarıyla kalan 72.350.000 Euro tutarındaki kredi anapara bakiyesinin yeniden yapılandırılması için yapılan görüşmeler neticesindeBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 15.08.2018 tarih ve 30510 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan ''Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik'' e istinaden, mevcut kredimiz 10 yıl vadeli TL geri ödeme planı ile yapılandırılmıştır. Söz konusu yapılandırma ile ilgili sözleşme 25.05.2022 tarihinde imzalanmıştır.Kamuoyu ve ortaklarımızın bilgisine sunulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032655BIST