***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2022 13:10
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.Ş. ile Türkiye Halk Bankası A.Ş arasında 01.03.2017 tarihinde imzalanan kredi sözleşmemiz devamında, bugün itibarıyla kalan 72.350.000 Euro tutarındaki kredi anapara bakiyesinin yeniden yapılandırılması için yapılan görüşmeler neticesinde
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 15.08.2018 tarih ve 30510 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan ''Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik'' e istinaden, mevcut kredimiz 10 yıl vadeli TL geri ödeme planı ile yapılandırılmıştır. Söz konusu yapılandırma ile ilgili sözleşme 25.05.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Kamuoyu ve ortaklarımızın bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032655
BIST
16:212.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -9,43
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.437
16:2116,3273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0215
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,2635
16:2117,5053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0543
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,4157
16:21976,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,87
|Açılış
|: 976,51
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler16:20
|HATEK
|21,34
|42.646.395
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.756.295
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|303.747.325
|% 9,98
|
|ULUUN
|13,75
|193.879.430
|% 6,75
|
|MPARK
|35,44
|159.401.617
|% 6,62
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|378.858.130
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|PRKAB
|33,36
|63.930.383
|% -5,98
|
|NUGYO
|4,73
|125.685.537
|% -5,40
|
|THYAO
|44,78
|3.834.672.849
|% 0,72
|
|KARSN
|6,80
|2.443.803.056
|% 6,25
|
|EREGL
|32,82
|1.679.067.634
|% 1,23
|
|KRDMD
|14,46
|1.539.712.424
|% -1,30
|
|SISE
|20,44
|1.449.223.052
|% -2,20
|
|KARSN
|6,80
|2.443.803.056
|% 6,25
|
|DOHOL
|3,76
|542.296.778
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,46
|633.998.435
|% -1,98
|
|AKFGY
|2,74
|378.858.130
|% -9,87
|
|HALKB
|5,62
|728.734.217
|% 1,63
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2949
|16,3078
|% -0,25
|
|Euro
|17,4735
|17,4849
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,5449
|20,6479
|% -0,01
|
|Frank
|16,9863
|17,0886
|% 0,05
|
|Riyal
|4,3401
|4,3618
|% -0,10
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,29
|
|Altın Gr.
|977
|977
|4,61
|
|Cumhuriyet
|6.494
|6.592
|33,00
|
|Tam
|6.462
|6.625
|31,31
|
|Yarım
|3.123
|3.205
|15,14
|
|Çeyrek
|1.567
|1.602
|7,57
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,16
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,36
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35KOZAA
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 29.82 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 466, 521 adet işlem
-
16:34SKBNK
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 507, 134 adet işlem
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 74 kaybederek (% -0.80 ) 2, 711
-
16:33XU100
Endeks 2, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 29, 200.00 milyon TL de
-
16:33MEPET
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 870, 631 adet işlem