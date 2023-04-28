***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16.05.2023 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere, Aday Gösterme Komitesi tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak uygun görülen Sayın Aydın YURDUM ve Sayın Necmittin TUNCAY'ın aday gösterilmelerine karar verilmiştir.Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142884BIST