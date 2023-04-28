Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.04.2023 16:12
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 16.05.2023 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere, Aday Gösterme Komitesi tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak uygun görülen Sayın Aydın YURDUM ve Sayın Necmittin TUNCAY'ın aday gösterilmelerine karar verilmiştir.
 Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte sunulmaktadır.
 Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142884


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:154.718
Değişim :  -1,50% |  -71,97
Açılış :  4.800  
Önceki Kapanış :  4.790  
En Yüksek
4.809 En Düşük
4.697
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 14,42 10.367.167 % 9,99  
GOODY 13,98 15.248.587 % 9,99  
AVHOL 16,21 13.728.293 % 9,97  
PAGYO 26,48 19.306.760 % 9,97  
GRTRK 23,40 2.700.898 % 9,96  
daha fazla
16:11 Alış Satış %  
Dolar 19,4456 19,4512 % 0,14  
Euro 21,4154 21,4407 % 0,17  
Sterlin 24,2651 24,3868 % 0,17  
Frank 21,6941 21,8247 % 0,21  
Riyal 5,1702 5,1961 % 0,05  
daha fazla
16:11 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.242 1.242 -0,49  
Cumhuriyet 9.006 9.143 10,00  
Tam 9.110 9.332 50,00  
Yarım 4.446 4.570 32,00  
Çeyrek 2.230 2.292 13,00  
Seans Raporu 16:11
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru