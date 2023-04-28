***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2023 16:12
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.05.2023 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere, Aday Gösterme Komitesi tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak uygun görülen Sayın Aydın YURDUM ve Sayın Necmittin TUNCAY'ın aday gösterilmelerine karar verilmiştir.
Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142884
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|KOPOL
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|EKGYO
|6,14
|523.470.150
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|9,69
|652.873.468
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|KOZAL
|19,11
|1.168.697.992
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|AKBNK
|16,56
|997.133.718
|% -2,59
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|Dolar
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|19,4512
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|21,4407
|% 0,17
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|Sterlin
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|24,3868
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|Frank
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|21,8247
|% 0,21
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|9.006
|9.143
|10,00
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|Tam
|9.110
|9.332
|50,00
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|Yarım
|4.446
|4.570
|32,00
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|Çeyrek
|2.230
|2.292
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