***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2023 18:16
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımızın sahibi bulunduğu AVM'nin elektrik enerjisi tüketimlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi amacıyla, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında 9 MW gücünde rüzgar enerji santralinin, yine bağlı ortaklığımızın sahibi bulunduğu Manisa İli Kırkağaç ilçesinde bulunan arazileri üzerinde geliştirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210594
BIST
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18:057.706
En Düşük
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|: 0,58%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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28,5433
En Düşük
28,0709
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
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1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1664
|28,2131
|% 0,19
|
|Euro
|29,7490
|29,8325
|% 0,21
|
|Sterlin
|34,0276
|34,1982
|% -0,06
|
|Frank
|31,1251
|31,3126
|% -0,23
|
|Riyal
|7,4895
|7,5270
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.815
|1.816
|18,41
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.035
|12.158
|110,00
|
|Yarım
|6.036
|6.104
|55,00
|
|Çeyrek
|3.009
|3.052
|28,00
|