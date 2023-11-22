***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2023 17:28
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımızın sahibi bulunduğu AVM'nin elektrik enerjisi tüketimlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi amacıyla, öz tüketim amaçlı 9 MW rüzgar enerji santrali (RES) için yapmış olduğu başvuru kabul edilmiş olup bağlantı anlaşmasına ilişkin çağrı mektubu bağlı ortaklığımıza ulaşmıştır. Yatırıma ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219388
BIST
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17:507.989
En Düşük
|Değişim
|: -0,72%
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|: 8.055
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|: 8.047
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8.060
17:5028,8399
En Yüksek
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|: 0,22%
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|Açılış
|: 28,9200
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|Önceki Kapanış
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28,8399
En Düşük
28,7116
17:5031,3201
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 31,4500
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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1.858,94
En Düşük
1.844,97
BIST En Aktif Hisseler17:49
|BAGFS
|35,42
|245.685.039
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.949,00
|176.616.953
|% 9,99
|
|TARKM
|732,00
|693.376.472
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|61.676.180
|% 9,99
|
|POLTK
|15.027,50
|201.508.893
|% 9,99
|
|EMNIS
|118,80
|600.893
|% -10,00
|
|PEGYO
|13,87
|616.590.643
|% -9,99
|
|SONME
|76,15
|6.540.262
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|98.522.438
|% -9,97
|
|BYDNR
|35,52
|284.993.675
|% -8,97
|
|THYAO
|261,75
|8.270.497.773
|% -2,51
|
|TUPRS
|156,30
|5.787.989.733
|% 1,17
|
|ASELS
|46,40
|3.753.574.486
|% -0,13
|
|AKBNK
|30,78
|2.459.424.284
|% -0,52
|
|MIATK
|44,18
|2.447.432.513
|% -6,79
|
|EKGYO
|7,59
|1.544.002.616
|% -0,39
|
|SKBNK
|7,27
|1.272.662.749
|% -3,45
|
|YKBNK
|17,16
|2.169.166.482
|% -0,46
|
|ZOREN
|5,06
|597.690.155
|% -0,78
|
|ISCTR
|21,20
|2.121.496.447
|% -0,47
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,8346
|28,8406
|% 0,22
|
|Euro
|31,3139
|31,3288
|% -0,37
|
|Sterlin
|35,9048
|36,0849
|% -0,17
|
|Frank
|32,4419
|32,6373
|% 0,02
|
|Riyal
|7,6653
|7,7038
|% 0,20
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,62
|23,65
|% 0,66
|
|Platin
|922,04
|924,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.049,55
|1.054,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,97
|78,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.997,18
|1.997,49
|% 0,66
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Seans Raporu
17:49
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17:59GLRYH
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17:57XU100
Endeks 8, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 76, 134.00 milyon TL de
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17:57YAPRK
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 211.90 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 697 adet işlem
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Yüzde -4.16 oranında düşüşle 15.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 711, 868 adet işlem