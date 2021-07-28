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***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.07.2021 19:44



***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
CENGİZ AKKOÇ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 18.03.2010 0212 446 38 58 yatirimci@edip.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey (3) Lisansı 207080
BAYRAM SÖYLEMEZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM PERSONELİ 14.07.2021 0212 446 38 58 yatirimci@edip.com
ERSOY SÖNMEZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİM PERSONELİ 01.09.2015 0212 446 38 58 yatirimci@edip.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952433


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KATMR 3,19 50.734.189 % 10,00  
EDATA 12,44 25.087.342 % 9,99  
KTSKR 18,21 12.983.898 % 9,96  
TUREX 10,83 46.718.086 % 9,95  
KARYE 10,75 95.319.270 % 9,92  
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Dolar 8,5706 8,5744 % 0,18  
Euro 10,1167 10,1528 % 0,30  
Sterlin 11,8614 11,9209 % 0,15  
Frank 9,3471 9,4034 % 0,28  
Riyal 2,2781 2,2896 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 3,16  
Altın Gr. 496 496 1,30  
Cumhuriyet 3.281 3.331 -12,00  
Tam 3.265 3.348 -10,49  
Yarım 1.578 1.619 -5,07  
Çeyrek 792 810 -2,53  
Gümüş.Ons 24,86 24,90 0,18  
Gümüş Gr. 6,84 6,86 0,05  
B. Petrol 73,89 73,89 0,37  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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