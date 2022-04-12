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***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.04.2022 12:28
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NURİ AKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu başkanlığı Yönetim Kurulu Üyelikleri 12.28 Bağımsız Üye Değil
İSMAİL KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet - Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
AHMET AKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
EYÜPHAN BOYVADAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar İcrada Görevli Değil Yoktur Yönetim Kurulu Üyelikler/Danışmanlıklar/Profesyonel Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015476 Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI - RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
ERCÜMENT ALPTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyesi-Danışmanlıklar Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015476 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI - DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019535


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KERVN 0,65 2.168.880 % 8,33  
TSPOR 6,22 316.366.047 % 8,17  
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Altın Gr. 923 923 2,12  
Cumhuriyet 6.116 6.209 11,00  
Tam 6.087 6.239 18,36  
Yarım 2.942 3.018 8,88  
Çeyrek 1.476 1.509 4,44  
Gümüş.Ons 25,01 25,05 -0,07  
Gümüş Gr. 11,81 11,83 -0,01  
B. Petrol 102 102 3,43  
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