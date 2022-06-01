***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEDİP ULUSLARARASI GAYRİMENKUL VE TURİZM A.Ş. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İNŞAATI VE YÖNETİMİ İLE DİĞER ANA SÖZLEŞMEDEKİ İŞLER 100000000 100000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034046BIST