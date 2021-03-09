***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.03.2021 18:37
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2021
Karar Sayısı
3
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:09.03.2021
KARAR SAYISI :03
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 31.12.2020 tarihinde sona eren 12 aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarımız ve faaliyet raporumuz ektedir.
a) 01.01.2020- 31.12.2020 dönemine ilişkin olarak, EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan ve bağımsız denetimden geçmiş bilanço, gelir tablosu, özsermaye değisim tablosu, nakit akım tablosu, mali tablo dipnotları, yönetim kurulu faaliyet raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı ve Bilgi Formlarının tarafımızdan incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarımızın, faaliyet raporumuzun ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Bilgi Formlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldıgı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarımızın işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçegi dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı ve Bilgi Formlarımızın işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu,karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Denetim Komitesi Başkanı
Eyüphan BOYVADAOĞLU
Denetim Komitesi Üyesi
Ercüment ALPTEKİN
Muhasebe ve Finans Md.
Cengiz AKKOÇ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916624
BIST