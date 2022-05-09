***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.05.2022 18:31
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/05/2022
Karar Sayısı
10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 09.05.2022
KARAR SAYISI :10
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 31.03.2022 tarihinde sona eren 3 aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarımız ve faaliyet raporumuz ektedir.
a) 01.01.2022- 31.03.2022 dönemine ilişkin olarak, EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 09 Mayıs 2022 tarih ve 10 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan bağımsız denetimden geçmemiş bilanço, gelir tablosu, özsermaye değisim tablosu, nakit akım tablosu ve mali tablo dipnotları ile yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldıgı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarımızın işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçegi dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Denetim Komitesi Başkanı
Eyüphan BOYVADAOĞLU
Denetim Komitesi Üyesi
Ercüment ALPTEKİN
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Cengiz AKKOÇ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027972
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