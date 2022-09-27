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***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

27.09.2022 18:37
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler


***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

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Açıklamalar

Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesi uyarınca hazırlamış olduğu TTK 376 bilançosunda  Özkaynaklar tutarı 332.275.605 TL olup söz konusu özkaynaklar tutarı Şirket'in 65.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesini ve yasal yedeklerini %100 oranında korumaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065532


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Tam 6.593 6.688 9,00  
Yarım 3.208 3.270 2,00  
Çeyrek 1.609 1.635 6,00  
Gümüş.Ons 18,32 18,35 -0,02  
Gümüş Gr. 10,92 10,94 0,03  
B. Petrol 84,21 84,21 1,35  
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