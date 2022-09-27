***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesi uyarınca hazırlamış olduğu TTK 376 bilançosunda Özkaynaklar tutarı 332.275.605 TL olup söz konusu özkaynaklar tutarı Şirket'in 65.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesini ve yasal yedeklerini %100 oranında korumaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065532BIST