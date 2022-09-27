***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
27.09.2022 18:37
***EDIP*** EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesi uyarınca hazırlamış olduğu TTK 376 bilançosunda Özkaynaklar tutarı 332.275.605 TL olup söz konusu özkaynaklar tutarı Şirket'in 65.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesini ve yasal yedeklerini %100 oranında korumaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065532
BIST
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980,30
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|109,10
|114.726.750
|% 9,98
|
|AYES
|35,10
|2.376.243
|% 9,96
|
|KMPUR
|58,00
|103.883.508
|% 9,95
|
|KONTR
|58,10
|621.849.890
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|127.797.063
|% 9,92
|
|ISGYO
|8,19
|18.092.898
|% -10,00
|
|ROYAL
|5,40
|1.040.849
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.243.313
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|324.581.788
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|16.063.837
|% -9,96
|
|THYAO
|71,00
|4.883.850.983
|% 2,31
|
|SASA
|69,00
|3.481.133.721
|% 3,99
|
|GARAN
|19,62
|3.374.804.194
|% 1,82
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.750.721
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,98
|2.420.102.439
|% 1,27
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|ISCTR
|7,84
|2.905.700.453
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4786
|18,5069
|% 0,17
|
|Euro
|17,7272
|17,7558
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,6913
|19,7901
|% 0,14
|
|Frank
|18,6095
|18,7216
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9060
|4,9306
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.628
|5,85
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,47
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.593
|6.688
|9,00
|
|Yarım
|3.208
|3.270
|2,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.635
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,35
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|10,92
|10,94
|0,03
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|B. Petrol
|84,21
|84,21
|1,35
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