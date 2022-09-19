***EDIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
19.09.2022 09:08
***EDIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063745
BIST
10:263.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 4,32
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.370
10:2618,2938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0382
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4930
|
18,2948
En Düşük
18,2293
10:2618,2821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,3351
En Düşük
18,2312
10:26976,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,67
|Açılış
|: 976,80
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
976,61
BIST En Aktif Hisseler10:26
|SMRTG
|45,98
|88.497.762
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|3.620.958
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|21.007.772
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|22.370.847
|% 9,95
|
|ALMAD
|3,85
|10.227.401
|% 9,07
|
|ISGYO
|15,38
|2.737.932
|% -9,95
|
|ATSYH
|103,30
|5.208.179
|% -9,94
|
|VAKBN
|9,36
|105.175.521
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|1.309.094
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|2.694.025
|% -9,82
|
|GARAN
|20,64
|809.142.452
|% -5,23
|
|EKGYO
|4,58
|604.136.786
|% 4,81
|
|HALKB
|9,28
|514.312.126
|% -6,64
|
|AKBNK
|12,05
|437.556.868
|% -1,15
|
|THYAO
|74,30
|408.597.403
|% 0,47
|
|EKGYO
|4,58
|604.136.786
|% 4,81
|
|HALKB
|9,28
|514.312.126
|% -6,64
|
|YKBNK
|7,28
|372.710.850
|% -0,68
|
|ISCTR
|8,72
|353.548.069
|% -0,46
|
|GARAN
|20,64
|809.142.452
|% -5,23
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2827
|18,2938
|% 0,21
|
|Euro
|18,2534
|18,2821
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,7536
|20,8577
|% -0,16
|
|Frank
|18,8103
|18,9236
|% -0,17
|
|Riyal
|4,8517
|4,8761
|% 0,17
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-13,53
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-5,79
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.763
|29,00
|
|Tam
|6.641
|6.734
|22,00
|
|Yarım
|3.236
|3.280
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,28
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,75
|90,75
|-0,60
|