***EDIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.10.2020 10:25
***EDIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Koç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882298
BIST
11:471.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,91
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:477,8943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0390
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:479,2694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0267
|Açılış
|: 9,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:47484,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 484,79
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:47
|SNGYO
|2,75
|104.410.366
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|73.152.347
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.442.511
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.408.131
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|11.057.234
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.640.495
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,33
|912.224.385
|% 2,09
|
|PETKM
|4,53
|413.675.695
|% -2,16
|
|SKBNK
|1,96
|396.909.661
|% 6,52
|
|ALBRK
|1,71
|347.552.969
|% 4,91
|
|AKBNK
|5,31
|302.368.740
|% 2,12
|
|SKBNK
|1,96
|396.909.661
|% 6,52
|
|ALBRK
|1,71
|347.552.969
|% 4,91
|
|TSKB
|1,40
|213.446.533
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,42
|192.266.181
|% -4,86
|
|GARAN
|7,33
|912.224.385
|% 2,09
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8907
|7,8943
|% -0,49
|
|Euro
|9,2653
|9,2694
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,2269
|10,2781
|% 0,09
|
|Frank
|8,6072
|8,6591
|% -0,33
|
|Riyal
|2,0978
|2,1083
|% -0,52
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|10,90
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,40
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|0,10
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|-0,20
|