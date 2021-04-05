***EDIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.04.2021 11:42
***EDIP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EDIP
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Feza Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923213
BIST
15:581.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,39
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
15:588,1162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0363
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
15:589,5730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0099
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
15:58449,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -4,24
|Açılış
|: 449,83
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,23
BIST En Aktif Hisseler15:56
|ERBOS
|75,90
|46.964.540
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|309.581.713
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.590.436
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|117.711.243
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.337.517
|% -9,96
|
|BJKAS
|8,29
|893.586.003
|% -9,89
|
|EKGYO
|2,02
|1.310.147.460
|% 5,21
|
|BJKAS
|8,29
|893.586.003
|% -9,89
|
|KOZAL
|126,20
|708.249.745
|% 0,88
|
|GARAN
|6,90
|597.479.473
|% 0,27
|
|SOKM
|12,61
|500.614.320
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,02
|1.310.147.460
|% 5,21
|
|IHLGM
|1,17
|127.201.234
|% 4,46
|
|BJKAS
|8,29
|893.586.003
|% -9,89
|
|GARAN
|6,90
|597.479.473
|% 0,27
|
|ODAS
|3,66
|291.261.478
|% 4,27
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1162
|8,1234
|% -0,36
|
|Euro
|9,5616
|9,5757
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,2232
|11,2795
|% -0,16
|
|Frank
|8,5934
|8,6452
|% -0,25
|
|Riyal
|2,1564
|2,1673
|% -0,50
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,28
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|2.988
|3.033
|5,00
|
|Tam
|2.972
|3.047
|0,15
|
|Yarım
|1.437
|1.474
|0,07
|
|Çeyrek
|721
|737
|0,03
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|-1,31
|
Seans Raporu
15:56
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-
16:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 26 artarak (% 0.15 ) 1, 465
-
16:08SARKY
Yüzde 4.99 oranında artışla 13.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 166, 766 adet işlem
-
16:07KRTEK
Yüzde 9.96 oranında artışla 21.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 108, 585 adet işlem
-
16:06AKCNS
Yüzde 4.85 oranında artışla 19.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 721, 948 adet işlem
-
16:03XU100
Endeks 1, 437 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 12, 021.00 milyon TL de