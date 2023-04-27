***EFG* *CWENE*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
27.04.2023 11:48
***EFG******CWENE*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141562
BIST
15:364.802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 18,23
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.830
En Düşük
4.751
15:3619,4375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0289
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
15:3621,4526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 22,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
15:361.244,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.244,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,86
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler15:36
|OTTO
|100,10
|7.279.671
|% 10,00
|
|IHAAS
|190,60
|53.079.134
|% 9,98
|
|ALCTL
|67,20
|39.538.160
|% 9,98
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.609.218
|% 9,96
|
|RAYSG
|20,20
|5.032.633
|% 9,96
|
|IMASM
|30,42
|557.132.425
|% -10,00
|
|PAGYO
|23,92
|7.592.726
|% -6,71
|
|YAYLA
|5,02
|60.355.766
|% -6,69
|
|GEREL
|16,25
|16.275.534
|% -5,91
|
|HURGZ
|4,22
|12.676.491
|% -4,31
|
|KOPOL
|51,75
|2.742.500.134
|% 6,13
|
|THYAO
|131,90
|2.565.347.964
|% 1,46
|
|EREGL
|32,80
|1.590.666.292
|% -0,30
|
|AKBNK
|16,92
|1.282.562.430
|% 0,36
|
|CVKMD
|185,50
|1.233.609.218
|% 9,96
|
|EKGYO
|6,24
|707.629.582
|% 0,16
|
|AKBNK
|16,92
|1.282.562.430
|% 0,36
|
|YKBNK
|9,96
|718.127.285
|% 1,63
|
|AKFYE
|12,85
|906.094.710
|% 5,67
|
|ISCTR
|11,33
|756.039.085
|% 1,07
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4310
|19,4375
|% 0,15
|
|Euro
|21,4325
|21,4526
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,1534
|24,2745
|% 0,03
|
|Frank
|21,6321
|21,7624
|% -0,33
|
|Riyal
|5,1640
|5,1899
|% 0,04
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|0,74
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|5,88
|
|Cumhuriyet
|9.004
|9.140
|-59,00
|
|Tam
|9.106
|9.236
|-66,00
|
|Yarım
|4.444
|4.522
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.275
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,65
|15,67
|0,13
|
|B. Petrol
|77,86
|77,86
|0,14
|
Seans Raporu
15:36
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15:51XU100
Endeks 4, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 30, 063.00 milyon TL de
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15:51AKENR
Yüzde 5.92 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 326, 223 adet işlem
-
15:50ALFAS
Yüzde 6.19 oranında artışla 363.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 100, 027 adet işlem
-
15:48MIATK
Yüzde 6.87 oranında artışla 113.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 109, 198 adet işlem
-
15:47AKENR
Yüzde 6.16 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 304, 941 adet işlem