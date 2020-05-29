***EGCEY* *EGCYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi









***EGCEY******EGCYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )İlgili Şirketler [EGCEY, EGCYO]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK DeğerlendirmesiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFinansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.- Egeli & Co Enerji Yatırımlar A.Ş. (31.03.2020 tarihli Finansal Raporlar için 04.08.2020 (dahil) tarihine kadar)Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.(31.03.2020 tarihli Finansal Raporlar için 04.08.2020 (dahil) tarihine kadar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847631BIST