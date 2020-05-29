***EGCEY* *EGCYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
29.05.2020 12:28
***EGCEY******EGCYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [EGCEY, EGCYO]
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Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
- Egeli & Co Enerji Yatırımlar A.Ş. (31.03.2020 tarihli Finansal Raporlar için 04.08.2020 (dahil) tarihine kadar)
-
Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(31.03.2020 tarihli Finansal Raporlar için 04.08.2020 (dahil) tarihine kadar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847631
BIST
13:50105.003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -356,81
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
13:506,8283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8289
En Düşük
6,8095
13:507,6045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0572
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6059
En Düşük
7,5388
13:50379,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,62
|Açılış
|: 379,05
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
379,37
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.321.161
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|19.347.073
|% 9,89
|
|MARKA
|1,57
|18.232.264
|% 9,79
|
|HLGYO
|1,83
|54.730.596
|% 9,58
|
|BERA
|4,34
|105.189.564
|% 7,96
|
|EKIZ
|8,10
|142.123
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.546.787
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|109.052
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|720.261
|% -9,97
|
|CMENT
|28,52
|1.325.708
|% -9,97
|
|GARAN
|7,87
|1.036.726.269
|% 1,16
|
|THYAO
|12,42
|625.269.903
|% -2,05
|
|GSRAY
|3,28
|412.590.655
|% 6,15
|
|ASELS
|30,12
|340.085.055
|% 0,20
|
|TUKAS
|8,81
|334.664.686
|% -7,26
|
|GARAN
|7,87
|1.036.726.269
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,45
|189.912.769
|% 0,69
|
|GSRAY
|3,28
|412.590.655
|% 6,15
|
|TSKB
|1,07
|104.093.495
|% 1,90
|
|CEMAS
|1,14
|77.783.894
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3978
|8,4399
|% 0,34
|
|Frank
|7,0738
|7,1164
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8126
|1,8217
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|8,25
|
|Altın Gr.
|379
|379
|2,39
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.487
|13,80
|
|Tam
|2.530
|2.556
|6,60
|
|Yarım
|1.234
|1.248
|6,90
|
|Çeyrek
|617
|625
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,55
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,04
|
|B. Petrol
|35,06
|35,06
|-0,97
|