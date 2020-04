***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGCYH*** EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa Istanbul'un 06.04.2020 tarihli yazısı ile şirketimizin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olduğunu belirtmiş ve Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi kapsamında şirketimizin uyarılmasına karar verildiğini kamuya duyurmuş ve ilgili yazı 09.04.2020 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir. Borsa Istanbul KAP açıklaması sonrasında hissedarlarımızın şirketimizi arayarak detaylı bilgi talepleri olmuştur. Yönetim Kurulumuz bütün paydaşlarımızı eşzamanlı olarak şirketimiz sermayesini güçlendirme için yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmek amacı ile bu açıklamanın yapılmasını uygun bulmuştur.Şirketimizin içinde bulunduğu nakit sıkışıklığının giderilmesi amacı ile 2018 senesi Olağan Genel Kurulumuzda alınan sermaye artırım kararını takiben başlayan çalışmalar neticesinde taze kaynak girdisi oluşturulması için çeşitli alternatifler üzerinde çalışmalar yapılmışdır. 2019 senesinin özellikle ikinci yarısındaki ekonomik konjünktür, bölgesel ve global jeopolitik gelişmeler değerlendirilmiş ve şirketimizin sermaye kaybı nedeni ile ihtiyacı olan taze kaynak arayışında şirketimizin aktif pasif dengesi, maddi yükümlülükleri, bağlı ortaklık kredi kefalet riskleri ve operasyonel gider bütçeleri ile olası yeni yatırım ve faaliyet alanları ele alınmıştır. Borsa Istanbul Yakın İzleme pazarında işlem gören ve 99.8% halka açıklık oranı ile tamamen küşük yatırımcılan sahip olduğu hisselerimizin işlem gördüğü piyasa fiyatlarıda dikkate alınarak, taze kaynak arayışlarımızda hissedarlarımızdan ek fon talebi anlamına gelecek bedelli sermaye artırımı yerine diğer alternatifler üzerine yoğunlaşılmıştır.2019 senesinin özellikle ikinci yarısında yapılan görüşmeler neticesinde şirketimizin sermayesini güçlendirmek ve/veya nakit durumunu rahatlatmak, riskleri optimize etmek ve faaliyet alanlarında operasyonel değişiklikler ile şirketimizi yeni bir döneme taşımak için potansiyel nitelikli yatırımcılar ile görüşmeler yapılmış, alternatif senaryolar üzerinde çalışılmış ve neticesinde bağımsız denetim raporumuzda da yer verildiği üzere yurtdışında yerleşik bir kurumsal yatırımcı grubu ile taze kaynak girişi için beraber ilerlemek konusunda antat kalınmışdır. Bu grup ile çalışılan senaryoların neticesinde, nihai durumun 2020 ilk çeyrek sonunda netleşmesini planlamamıza rağmen, global olarak eksiksiz her ülkeyi, her ekonomiyi, ve nerdeyse her aileyi ve şahsı etkileyen Covid-19 salgını nedeni ile görüşmelerimiz sekteye uğramış ve tarafların istediği zaman çizelgesinde ilerlemek ne yazık ki mümkün olamamıştır.Yönetim Kurulumuz tarafından Covid-19 salgını nedeni ile durma noktasına gelen görüşmelerimizin devamı ve nakit sıkışıklığımızı gidermek için yeni alternatiflerin değerlendirilmesine devam edilmektedir. Paydaşlarımız gelişmelerden KAP açıklamaları ile haberdar edilmeye devam edilecektir.Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839079BIST