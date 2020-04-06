***EGCYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması









***EGCYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması )İlgili Şirketler [EGCYO]İlgili Fonlar []TürkçeŞirketin UyarılmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ve iştiraklerinin faaliyete geçirilmesi konusunda Kotasyon Yönergesinin 25/1-e maddesi kapsamında uyarılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835383BIST