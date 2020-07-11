***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.07.2020 11:24
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'nci maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 (yüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na (İstanbul Temsilciliği) başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859137
BIST
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
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|| -985,03
|Açılış
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115.451
En Düşük
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18:056,8684
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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6,8688
En Düşük
6,8515
18:057,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0224
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:05397,12
En Yüksek
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|: -0,21%
|| -0,83
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
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|BURVA
|28,62
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|BFREN
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|SILVR
|4,19
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|PKENT
|276,80
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|LUKSK
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|LIDFA
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|21.089.544
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|TSPOR
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|9.389.877
|% -9,96
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|VKFYO
|5,67
|6.825.223
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|TURGG
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|PEKGY
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|% -9,56
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
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|
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|1.336.837.966
|% -1,26
|
|TRKCM
|4,51
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|% -2,59
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|SISE
|6,12
|1.244.419.539
|% -4,08
|
|THYAO
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|% 2,42
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
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|
|IHLGM
|1,65
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|% -1,79
|
|ODAS
|2,69
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|% 2,28
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|KRDMD
|3,03
|800.692.435
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6404
|8,6837
|% 0,17
|
|Frank
|7,2646
|7,3084
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8248
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|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-4,84
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.654
|2.694
|-5,00
|
|Tam
|2.659
|2.674
|1,50
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|0,70
|
|Çeyrek
|646
|655
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,01
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|B. Petrol
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|43,27
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