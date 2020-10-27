***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.000.000 789.204 10.870 -17.234 474.975 -10.441.528 -2.441.562 10.374.725 10.374.725Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 -51.000 0 -51.000 -51.000Transferler0 0 0 0 0 -2.441.562 2.441.562 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -5.659 0 0 -533.183 -538.842 -538.842Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 789.204 10.870 -22.893 474.975 -12.934.090 -533.183 9.784.883 9.784.883Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.000.000 789.204 10.870 0 474.975 -12.883.090 576.478 10.968.437 10.968.437Transferler0 0 0 0 576.478 -576.478 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -476.240 -476.240 -476.240Dönem Karı (Zararı)Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 789.204 10.870 0 474.975 -12.306.612 -476.240 10.492.197 10.492.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 605Dönem Karı (Zararı)-476.240 -533.183Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)32 -476.240 -533.183Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler442.580 413.149Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22.934 -1.886Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 0 -1.886Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 22.934 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler419.646 415.035Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 419.646 415.035Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 0 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler33.660 120.639Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 0 -8.493Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 0 -2.058Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 0 -7.813Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 42.713 24.622Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -3.655 23.653Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 4.465 78.358İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.863 12.370Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 -9.863 12.370Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları0 605YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 605NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 605DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 57 19DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 57 624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 57 57 19Diğer Alacaklar1.741.670 1.741.670 1.662.096İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 1.721.151 1.721.151 1.641.814İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 20.519 20.519 20.282Peşin Ödenmiş Giderler0 0 424İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0 424Diğer Dönen Varlıklar12 0 0 237ARA TOPLAM1.741.727 1.741.727 1.662.776TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.741.727 1.741.727 1.662.776DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17.711.618 17.711.618 15.297.856Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 17.711.618 17.711.618 15.297.856Maddi Duran Varlıklar16 0 0 0Diğer Duran Varlıklar12 0 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.711.618 17.711.618 15.297.856TOPLAM VARLIKLAR19.453.345 19.453.345 16.960.632KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.832.093 7.412.446 5.729.247İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.832.093 7.412.446 5.729.247Banka Kredileri19 7.832.093 7.412.446 5.729.247Ticari Borçlar365.888 323.175 241.459İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 365.888 323.175 241.459Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 466.259 469.914 220.094Diğer Borçlar59.340 54.875 235.479İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 50.468 46.003 209.055İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.872 8.872 26.424Kısa Vadeli Karşılıklar22 85.684 85.684 12.425Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 0 0 12.425Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 85.684 85.684 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 151.884 138.814 100.310ARA TOPLAM8.961.148 8.484.908 6.539.014TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.961.148 8.484.908 6.539.014UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar0 0 46.893Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 0 0 46.893TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 46.893TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.961.148 8.484.908 6.585.907ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.492.197 10.968.437 10.374.725Ödenmiş Sermaye23 22.000.000 22.000.000 22.000.000Sermaye Düzeltme Farkları23 789.204 789.204 789.204Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 10.870 10.870 10.870Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0 -17.234Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 -17.234Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 0 0 -17.234Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 474.975 474.975 474.975Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -12.306.612 -12.883.090 -10.441.528Net Dönem Karı veya Zararı32 -476.240 576.478 -2.441.562Kontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.492.197 10.968.437 10.374.725TOPLAM KAYNAKLAR19.453.345 19.453.345 16.960.632Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 0 0Satışların Maliyeti25 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri26 -54.675 -132.278Pazarlama Giderleri26 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 21.016 14.334Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -22.934 -150ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-56.593 -118.094Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-56.593 -118.094Finansman Gelirleri30 0 0Finansman Giderleri30 -419.647 -415.089SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-476.240 -533.183Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-476.240 -533.183DÖNEM KARI (ZARARI)-476.240 -533.183Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-476.240 -533.183Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,02200000 -0,02400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -5.659Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 0 -5.659Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -5.659TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-476.240 -538.842Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-476.240 -538.842http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884549BIST