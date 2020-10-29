***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
29.10.2020 21:50
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 -17.234 474.975 -10.441.528 -2.441.562 10.374.725 10.374.725
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -51.000 0 -51.000 -51.000
Transferler
0 0 0 0 0 -2.441.562 2.441.562 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 17.234 0 0 -1.957.532 -1.940.298 -1.940.298
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 0 474.975 -12.934.090 -1.957.532 8.383.427 8.383.427
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 0 474.975 12.883.090 576.478 10.968.437 10.968.437
Transferler
0 0 0 0 576.478 -576.478 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -1.529.919 -1.529.919 -1.529.919
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
22.000.000 789.204 10.870 0 474.975 -12.306.612 -1.529.919 9.438.518 9.438.518
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
133 8.599
Dönem Karı (Zararı)
-1.529.919 -1.957.532
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32 -1.529.919 -1.957.532
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.285.387 1.299.367
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 0 1.070
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.835 39.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 39.357
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 21.835 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.263.552 1.258.940
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 1.263.552 1.258.940
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 0 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
244.665 666.764
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -55.000 806.004
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 131.377 -80.376
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -22.919 -5.809
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 62.427 54.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -158.579 153.093
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 250.233 -194.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.126 -66.269
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -1.280 237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 38.406 -66.506
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
133 8.599
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -8.561
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
133 38
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
133 38
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 57 19
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 190 57
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 190 57 19
Diğer Alacaklar
1.610.293 1.741.670 1.662.096
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 1.589.775 1.721.151 1.641.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.518 20.519 20.282
Peşin Ödenmiş Giderler
1.084 0 424
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.084 0 424
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.280 0 237
ARA TOPLAM
1.612.847 1.741.727 1.662.776
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.612.847 1.741.727 1.662.776
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
17.766.618 17.711.618 15.297.856
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 17.766.618 17.711.618 15.297.856
Maddi Duran Varlıklar
16 0 0 0
Diğer Duran Varlıklar
12 0 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.766.618 17.711.618 15.297.856
TOPLAM VARLIKLAR
19.379.465 19.453.345 16.960.632
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.675.999 7.412.446 5.729.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.675.999 7.412.446 5.729.247
Banka Kredileri
19 8.675.999 7.412.446 5.729.247
Ticari Borçlar
385.602 323.175 241.459
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 385.602 323.175 241.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 311.335 469.914 220.094
Diğer Borçlar
305.108 54.875 235.479
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
33 296.091 46.003 209.055
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 9.017 8.872 26.424
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 85.684 85.684 12.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 0 12.425
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 85.684 85.684 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 177.219 138.814 100.310
ARA TOPLAM
9.940.947 8.484.908 6.539.014
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.940.947 8.484.908 6.539.014
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0 46.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 0 0 46.893
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 46.893
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.940.947 8.484.908 6.585.907
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.438.518 10.968.437 10.374.725
Ödenmiş Sermaye
23 22.000.000 22.000.000 22.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 789.204 789.204 789.204
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 10.870 10.870 10.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0 -17.234
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 -17.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 0 0 -17.234
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 474.975 474.975 474.975
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -12.306.612 -12.883.090 -10.441.528
Net Dönem Karı veya Zararı
32 -1.529.919 576.478 -2.441.562
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 0 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.438.518 10.968.437 10.374.725
TOPLAM KAYNAKLAR
19.379.465 19.453.345 16.960.632
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 0 1.208.500 0 0
Satışların Maliyeti
25 0 -1.482.422 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 -273.922 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 -273.922 0 0
Genel Yönetim Giderleri
26 -263.227 -467.792 -181.559 -129.873
Pazarlama Giderleri
26 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 21.016 43.272 0 -10.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -24.143 -150 -1.209 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-266.354 -698.592 -182.768 -140.130
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-266.354 -698.592 -182.768 -140.130
Finansman Gelirleri
30 0 0 0 0
Finansman Giderleri
30 -1.263.565 -1.258.940 -424.259 -424.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.529.919 -1.957.532 -607.027 -564.334
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.529.919 -1.957.532 -607.027 -564.334
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.529.919 -1.957.532 -607.027 -564.334
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.529.919 -1.957.532 -607.027 -564.334
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,07000000 -0,08900000 -0,02800000 -0,02600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 17.234 0 22.893
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 0 17.234 0 22.893
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 17.234 0 22.893
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.529.919 -1.940.298 -607.027 -541.441
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.529.919 -1.940.298 -607.027 -541.441
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884747
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