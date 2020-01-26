***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2020 21:04
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bağlı ortaklıklarımız Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş ("Doğa Tarım"), Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. ("Batı Tarım"), EGC Tarım Arazileri AŞ ("EGC Tarım") ve Tan EGELI tarafından
T.C. Çal Asliye Hukuk Mahkemesinde 7101 sayılı kanunun 14. Maddesi ile değişik İİK.'nun 286 ve devamı maddeleri gereğince Konkordato mühleti verilmesi için dava açmış oldukları,
İlgili mahkemece 24 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen tensip tutanağında 7101 sayılı kanunun 14. Maddesi ile değişik İİK.'nun 286. Maddesinde belirtilen belgelerin mevcut olduğu anlaşılmakla aynı kanun değişik 287. Madde gereğince 24.01.2020 tarihinden başlamak üzere 3 ("üç") aylık geçici mühlet verilerek, ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 21 Nisan 2020'a bırakıldığına tensiben karar verildiği şirketimize bildirilmiştir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814459
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