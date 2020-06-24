***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.06.2020 13:36
***EGCYO*** EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Zeynep AYGÜL Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 02.06.2020 0 212 343 06 26 egcyo@egelico.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207671
Ersoy ÇOBAN Yatırımcı İlişkileri Personeli 02.06.2020 0 212 343 06 26 egcyo@egelico.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852633
BIST
15:33115.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 94,14
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.525
15:336,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
15:337,7370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0134
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7282
15:33390,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,20
|Açılış
|: 390,49
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|435.836.264
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.531.586
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|KRDMA
|3,48
|73.010.641
|% 9,78
|
|KRDMB
|3,18
|201.791.716
|% 9,66
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|GLRYH
|13,42
|27.284.903
|% -8,33
|
|RTALB
|32,40
|69.042.341
|% -7,38
|
|BAYRK
|8,38
|10.813.663
|% -6,68
|
|KRDMD
|3,15
|2.116.575.461
|% 6,42
|
|PETKM
|4,28
|816.513.850
|% 3,38
|
|GUSGR
|4,71
|686.381.655
|% 3,06
|
|GARAN
|8,36
|682.283.211
|% -1,18
|
|KARSN
|2,80
|589.243.419
|% 2,56
|
|KRDMD
|3,15
|2.116.575.461
|% 6,42
|
|CEMAS
|1,43
|435.836.264
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,85
|190.528.919
|% 4,94
|
|KARSN
|2,80
|589.243.419
|% 2,56
|
|PETKM
|4,28
|816.513.850
|% 3,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5394
|8,5822
|% -0,08
|
|Frank
|7,2138
|7,2573
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|7,16
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,77
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.558
|19,20
|
|Tam
|2.609
|2.622
|19,70
|
|Yarım
|1.271
|1.283
|9,70
|
|Çeyrek
|638
|642
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,80
|41,80
|-0,83
|